River sigue de cerca a otro campeón del mundo para sumarlo en junio

angel correa tigres Ángel Correa actualmente milita en el Tigres de México.

Por ello, con objetivos claros en el horizonte, la cúpula dirigencial de River trabaja desde hace semanas para repatriar al fútbol argentino a Ángel Correa. Las posibilidades de que el atacante llegue a Núñez son concretas, no solo porque el futbolista dio el visto bueno, sino porque también las conversaciones en materia económica van por buen camino por parte de ambos clubes.

Pese a que Ángel Correa tiene contrato en México hasta 2030, desde Tigres mostraron buena predisposición para negociarlo. Sin embargo, los números tendrán que cerrarle a la entidad azteca dado que desembolsó 9 millones de dólares a mediados del 2025 para trasladarlo desde el Atlético de Madrid.

River ya quiso antes a Ángel Correa

Si bien Correa desmintió contactos (algo habitual en el mundo del fútbol), en las entrañas de Núñez se supo que Marcelo Gallardo se comunicó con el futbolista la temporada pasada, justo antes de que concretara finalmente su arribo a Tigres de México.

Ángel Correa era del gusto de Muñeco pero la operación no pudo conccretarse desde el Atlético de Madrid y el ex San Lorenzo finalmente se mudó al país que este año será una de las sedes del campeonato del mundo.