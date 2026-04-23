River sigue de cerca a otro campeón del mundo para sumarlo en junio

El mercado de pases de invierno ya arrancó para River. Si bien queda un tiempo para que se abra el libro de pases, en el Millonario ya empezaron a moverse para reforzar el equipo de cara al segundo semestre.
Un campeón del mundo en Qatar 2022 es pretendido por River para que se sume al plantel a partir de mediados del 2026
El mercado de pases de invierno ya arrancó para River. Si bien queda un tiempo para que se abra el libro de pases, en el Millonario ya empezaron a moverse para reforzar el equipo de cara al segundo semestre.
La dirigencia de River comandada por Stéfano Di Carlo empezó a trabajar lentamente por el arribo de Ángel Correa. El delantero se encuentra actualmente en el Tigres de México y desde Núñez ya llevan algunas semanas intercambiando conversaciones para hacerse con los servicios del ex Atlético de Madrid a partir de julio.
La derrota en el Superclásico caló hondo en las arcas de River. Al inicio de semana, no solo el cuerpo técnico y jugadores se pusieron manos a la obra para implementar mejoras, sino que también en la dirigencia hubo un mea culpa en cuanto a la necesidad de reforzar un plantel que no estuvo bien armado desde la génesis, cuando aún Marcelo Gallardo era el DT del Millonario.
Por ello, con objetivos claros en el horizonte, la cúpula dirigencial de River trabaja desde hace semanas para repatriar al fútbol argentino a Ángel Correa. Las posibilidades de que el atacante llegue a Núñez son concretas, no solo porque el futbolista dio el visto bueno, sino porque también las conversaciones en materia económica van por buen camino por parte de ambos clubes.
Pese a que Ángel Correa tiene contrato en México hasta 2030, desde Tigres mostraron buena predisposición para negociarlo. Sin embargo, los números tendrán que cerrarle a la entidad azteca dado que desembolsó 9 millones de dólares a mediados del 2025 para trasladarlo desde el Atlético de Madrid.
Si bien Correa desmintió contactos (algo habitual en el mundo del fútbol), en las entrañas de Núñez se supo que Marcelo Gallardo se comunicó con el futbolista la temporada pasada, justo antes de que concretara finalmente su arribo a Tigres de México.
Ángel Correa era del gusto de Muñeco pero la operación no pudo conccretarse desde el Atlético de Madrid y el ex San Lorenzo finalmente se mudó al país que este año será una de las sedes del campeonato del mundo.