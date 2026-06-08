El máximo festejo mendocino de este fin de semana en el Turismo Nacional, llegó de la mano de Tomás Vitar, que se impuso en la carrera final de la Clase 2 y de esta forma quedó a sólo un punto del líder del campeonato, Francisco Coltrinari.
Turismo Nacional: el mendocino Tomás Vitar se trajo un importante triunfo en la Clase 2 disputada en La Plata
El piloto mendocino Tomás Vitar se impuso en la Final de Clase 2 de la 5ª fecha del Turismo Nacional y quedó cerca de liderar el campeonato.
En la fecha corrida en el Autódromo Roberto Mouras, de La Plata, en Clase 3, el campeón Julián Santero no tuvo una buena jornada, abandonó, y quedó último en la Final. Allí Gonzalo Antolín finalizó 13°, y Lucas Vicino llegó en el puesto 21°.
Triunfo de Tomás Vitar que lo deja escolta en el Turismo Nacional Clase 2
El piloto mendocino Tomas Vitar (Nissan March) se impuso este domingo en la prueba final de la Clase 2 disputada en el Roberto Mouras, por la 5ª fecha del Campeonato 2026 de Turismo Nacional. De esta forma Tomy quedó a un punto la distancia con Francisco Coltrinari, líder de las posiciones y que fue su escolta en la prueba platense.
Esta fue la segunda victoria en la temporada de Vitar, y así suma 165 puntos, uno menos que Coltrinari, y se prende en una lucha al palo por palo por el Campeonato.
El podio de la Clase 2 quedó así:
1° Tomás Vitar (Nissan March): 25' 51'' 103/1000
2° Francisco Coltrinari (Peugeot 20): 25' 52'' 450/1000 (+1'' 347/1000)
3° Eston Martin (Peugeot 208): 25' 52'' 682/1000 (+1'' 579/1000)
Cómo está el Campeonato del TN Clase 2
Olmedo ganó en la Clase 3 del Turismo Nacional
El salteño Jerónimo Olmedo (aprovechó una buena salida y se adueñó de la punta, tras el retraso en la partida del poleman Agustín Canapino y no la largó hasta el final de la carrera, logrando su primer triunfo en la categoría, cronometrando un tiempo de 31' 09'' 841/1000.
Allí los mendocinos estuvieron lejos, y el mejor posicionado fue el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze), que llegó en el puesto 13° (+23'' 411/1000). En el puesto 21° arribó Lucas Vicino -Ford Focus- (+38'' 518/1000). El campeón vigente Julián Santero -VW Virtus- abandonó en la cuarta vuelta y quedó clasificado en el último lugar.