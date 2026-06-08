Turismo Nacional: el mendocino Tomás Vitar se trajo un importante triunfo en la Clase 2 disputada en La Plata

Triunfo de Tomás Vitar que lo deja escolta en el Turismo Nacional Clase 2

El piloto mendocino Tomas Vitar (Nissan March) se impuso este domingo en la prueba final de la Clase 2 disputada en el Roberto Mouras, por la 5ª fecha del Campeonato 2026 de Turismo Nacional. De esta forma Tomy quedó a un punto la distancia con Francisco Coltrinari, líder de las posiciones y que fue su escolta en la prueba platense.

Esta fue la segunda victoria en la temporada de Vitar, y así suma 165 puntos, uno menos que Coltrinari, y se prende en una lucha al palo por palo por el Campeonato.

El podio de la Clase 2 quedó así:

1° Tomás Vitar (Nissan March): 25' 51'' 103/1000

2° Francisco Coltrinari (Peugeot 20): 25' 52'' 450/1000 (+1'' 347/1000)

3° Eston Martin (Peugeot 208): 25' 52'' 682/1000 (+1'' 579/1000)

Cómo está el Campeonato del TN Clase 2

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Olmedo ganó en la Clase 3 del Turismo Nacional

El salteño Jerónimo Olmedo (aprovechó una buena salida y se adueñó de la punta, tras el retraso en la partida del poleman Agustín Canapino y no la largó hasta el final de la carrera, logrando su primer triunfo en la categoría, cronometrando un tiempo de 31' 09'' 841/1000.

Allí los mendocinos estuvieron lejos, y el mejor posicionado fue el sanrafaelino Gonzalo Antolín (Chevrolet Cruze), que llegó en el puesto 13° (+23'' 411/1000). En el puesto 21° arribó Lucas Vicino -Ford Focus- (+38'' 518/1000). El campeón vigente Julián Santero -VW Virtus- abandonó en la cuarta vuelta y quedó clasificado en el último lugar.