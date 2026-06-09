Obra social para mascotas: ahora tu perro o gato puede tener cobertura médica veterinaria

Los animales son los mejores amigos del hombre, sobre todo, los perros y los gatos. Fieles, cariñosos y agradecidos son una compañía ideal que abraza y da ánimo en momentos duros sin importar su raza. Por eso, como una forma de aprecio para tus mascotas, ahora podes brindarle una cobertura médica con obra social.
Las mascotas ocupan un rol central en cualquiera casa. Más allá de cuidar el hogar, acompañan y son parte de la familia. La misma humanización que han tenido los perros y gatos hizo que haya una gran necesidad de concientizar sobre su bienestar, cuidado y salud.
Este aspecto fue el punto de partida para que Omint Mascotas propusiera una idea pensada justamente como una nueva forma de cuidar a esos integrantes de la familia que uno elige con el corazón.
¿Por qué la relación humano-animal fue creciendo?
Argentina se urbanizó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La vida en edificios, casas chicas o barrios obreros hizo que el perro y el gato sean compañeros cotidianos y elegidos, no solo como animales que trabajan en el campo.
De hecho, desde hace años hubo un cambio radical entre la relación humano-mascota, ya que muchos "dueños" pasaron a ser "padres y madres", por la baja natalidad las familias multiespecie se han ganado un lugar importantísimo, de acuerdo con un informe de Omint Mascotas.
Eso se explica fácilmente por qué para las personas los vínculos son un refugio simbólico frente a la incertidumbre. Más allá de la compañía, son estabilidad, afecto incondicional y cotidianidad entre tantos cambios sociales.
Lo que tenés que saber sobre la nueva obra social para mascotas
- El Grupo Omint tuvo un lanzamiento estrella con una nueva división comercial denominada “Omint Mascotas”.
- Esta propuesta surge para dar una solución a los cambios demográficos, sociales y culturales que atraviesa Argentina.
- El Grupo Omint tiene una alianza corporativa con la organización especializada Ospan (entidad dedicada a la salud veterinaria).
- Mantiene una atención ininterrumpida las 24 horas.
- Ofrece servicios de clínica médica, internación y cirugías.
- La obra social permite además realizar estudios de diagnóstico por imágenes y una cobertura directa de más de 25 especialidades veterinarias.
- Los precios generales parten de aproximadamente los 30.000 $ mensuales.