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Obra social para mascotas: ahora tu perro o gato puede tener cobertura médica veterinaria

Una conocida obra social busca extender la esperanza de vida de las mascotas que todos tienen en casa ofreciendo cobertura nacional y atención 24/7

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
9 de cada 10 argentinos conmascota valora la compañía ybienestar que le aporta sumascota. Foto Canva

9 de cada 10 argentinos con mascota valora la compañía y bienestar que le aporta su mascota. Foto Canva

Los animales son los mejores amigos del hombre, sobre todo, los perros y los gatos. Fieles, cariñosos y agradecidos son una compañía ideal que abraza y da ánimo en momentos duros sin importar su raza. Por eso, como una forma de aprecio para tus mascotas, ahora podes brindarle una cobertura médica con obra social.

Las mascotas ocupan un rol central en cualquiera casa. Más allá de cuidar el hogar, acompañan y son parte de la familia. La misma humanización que han tenido los perros y gatos hizo que haya una gran necesidad de concientizar sobre su bienestar, cuidado y salud.

gato en veterinaria
Tu mascota, perro o gato, puede tener acceso a una obra social con cobertura m&eacute;dica veterinaria. Foto Canva

Tu mascota, perro o gato, puede tener acceso a una obra social con cobertura médica veterinaria. Foto Canva

Este aspecto fue el punto de partida para que Omint Mascotas propusiera una idea pensada justamente como una nueva forma de cuidar a esos integrantes de la familia que uno elige con el corazón.

¿Por qué la relación humano-animal fue creciendo?

Argentina se urbanizó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La vida en edificios, casas chicas o barrios obreros hizo que el perro y el gato sean compañeros cotidianos y elegidos, no solo como animales que trabajan en el campo.

De hecho, desde hace años hubo un cambio radical entre la relación humano-mascota, ya que muchos "dueños" pasaron a ser "padres y madres", por la baja natalidad las familias multiespecie se han ganado un lugar importantísimo, de acuerdo con un informe de Omint Mascotas.

perro y gato, mascotas
Argentina tiene el mayor porcentaje de mascotas por habitante a nivel mundial. 8 de cada 10 hogares conviven con al menos un animal dom&eacute;stico, superando ampliamente la media global del 56%. Foto Canva

Argentina tiene el mayor porcentaje de mascotas por habitante a nivel mundial. 8 de cada 10 hogares conviven con al menos un animal doméstico, superando ampliamente la media global del 56%. Foto Canva

Eso se explica fácilmente por qué para las personas los vínculos son un refugio simbólico frente a la incertidumbre. Más allá de la compañía, son estabilidad, afecto incondicional y cotidianidad entre tantos cambios sociales.

Lo que tenés que saber sobre la nueva obra social para mascotas

  • El Grupo Omint tuvo un lanzamiento estrella con una nueva división comercial denominada “Omint Mascotas”.
  • Esta propuesta surge para dar una solución a los cambios demográficos, sociales y culturales que atraviesa Argentina.
  • El Grupo Omint tiene una alianza corporativa con la organización especializada Ospan (entidad dedicada a la salud veterinaria).
  • Mantiene una atención ininterrumpida las 24 horas.
  • Ofrece servicios de clínica médica, internación y cirugías.
  • La obra social permite además realizar estudios de diagnóstico por imágenes y una cobertura directa de más de 25 especialidades veterinarias.
  • Los precios generales parten de aproximadamente los 30.000 $ mensuales.

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