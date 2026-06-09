Obra social para mascotas: ahora tu perro o gato puede tener cobertura médica veterinaria

¿Por qué la relación humano-animal fue creciendo?

Argentina se urbanizó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La vida en edificios, casas chicas o barrios obreros hizo que el perro y el gato sean compañeros cotidianos y elegidos, no solo como animales que trabajan en el campo.

De hecho, desde hace años hubo un cambio radical entre la relación humano-mascota, ya que muchos "dueños" pasaron a ser "padres y madres", por la baja natalidad las familias multiespecie se han ganado un lugar importantísimo, de acuerdo con un informe de Omint Mascotas.

perro y gato, mascotas Argentina tiene el mayor porcentaje de mascotas por habitante a nivel mundial. 8 de cada 10 hogares conviven con al menos un animal doméstico, superando ampliamente la media global del 56%. Foto Canva

Eso se explica fácilmente por qué para las personas los vínculos son un refugio simbólico frente a la incertidumbre. Más allá de la compañía, son estabilidad, afecto incondicional y cotidianidad entre tantos cambios sociales.

Lo que tenés que saber sobre la nueva obra social para mascotas