Hasta qué edad puedo tener a mi hijo soltero bajo mi obra social

El organismo previsional, a través de su sitio web oficial, recordó cuáles son los requisitos y los topes de edad para garantizar la cobertura médica del grupo familiar primario. Conocer estos detalles es fundamental para evitar interrupciones en la atención médica de los jóvenes.

anses (18)

Edades límites y condiciones para la cobertura

La ley establece diferentes escenarios para que un hijo soltero pueda estar a cargo de la obra social del titular: