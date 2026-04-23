Una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es hasta cuándo pueden mantener a sus hijos cubiertos por su obra social. La respuesta no es única, ya que depende de la situación educativa y de salud del hijo.
Hasta qué edad puedo tener a mi hijo soltero bajo mi obra social
ANSES recordó a los trabajadores en dependencia hasta qué edad pueden tener a sus hijos solteros en la obra social sin pagar de más
El organismo previsional, a través de su sitio web oficial, recordó cuáles son los requisitos y los topes de edad para garantizar la cobertura médica del grupo familiar primario. Conocer estos detalles es fundamental para evitar interrupciones en la atención médica de los jóvenes.
Edades límites y condiciones para la cobertura
La ley establece diferentes escenarios para que un hijo soltero pueda estar a cargo de la obra social del titular:
- Hijos solteros hasta los 21 años: Esta es la edad límite general. Hasta cumplir los 21, los hijos solteros están cubiertos de forma automática como parte del grupo familiar primario del titular, sin necesidad de acreditar estudios.
- Hijos solteros mayores de 21 y hasta los 25 años inclusive: En este caso, la cobertura se puede extender si el hijo soltero está cursando estudios regulares en establecimientos educativos reconocidos oficialmente. Para mantener el beneficio, el titular debe presentar anualmente el certificado de alumno regular ante la obra social.
- Hijos solteros con discapacidad sin límite de edad: Si el hijo posee una discapacidad certificada, la cobertura de la obra social se mantiene sin límite de edad, siempre y cuando la discapacidad haya sido acreditada y el hijo esté a cargo del titular.
Es importante destacar que en todos los casos, el hijo no debe poseer una cobertura de obra social propia por actividad laboral o beneficio previsional. Además, la obra social puede solicitar documentación adicional para verificar que el hijo soltero mayor de 21 años no percibe ingresos propios que superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Cómo obtener el comprobante de Obra Social (CODEM)
Para verificar qué obra social tenés asignada y quiénes son los familiares a tu cargo (incluyendo a tus hijos), podés obtener el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) de forma gratuita a través de la web de ANSES:
- Ingresá a la sección "Consultas" en la página oficial de ANSES.
- Seleccioná la opción "Obra Social - CODEM".
- Completá tus datos (DNI, CUIL y código de seguridad).
- El sistema te permitirá descargar e imprimir el comprobante con el detalle de la cobertura y el grupo familiar.