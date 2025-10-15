PAMI: uno por uno los servicios web que brinda la obra social

Todos los servicios web que brinda PAMI mediante su aplicación móvil

La información y servicios principales que el PAMI les brinda a sus jubilados y pensionados afiliados que se pueden encontrar en "Mi PAMI" (portal web y App) incluyen:

Credencial PAMI: acceso a la credencial digital (válida para todas las gestiones)

acceso a la credencial digital (válida para todas las gestiones) Recetas y Órdenes Médicas: consulta de recetas electrónicas y órdenes médicas vigentes

consulta de recetas electrónicas y órdenes médicas vigentes Cartilla Médica: búsqueda de prestadores, especialistas, centros de salud y farmacias

búsqueda de prestadores, especialistas, centros de salud y farmacias Turnos: solicitud de turnos para atención presencial en agencias

solicitud de turnos para atención presencial en agencias Trámites Web: acceso a diversos trámites y gestiones en línea

acceso a diversos trámites y gestiones en línea Médico de Cabecera: consulta, asignación o cambio de médico/a de cabecera

consulta, asignación o cambio de médico/a de cabecera Datos Personales: verificación y actualización de información de contacto

verificación y actualización de información de contacto Emergencias: información sobre números de emergencia

PAMI.jpg El PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a la población de adultos mayores.

Para acceder a todo lo que brinda la obra social, se requiere registrarse en "Mi PAMI" usando el CUIL y los datos del DNI (incluyendo el número de trámite).

Trámites web específicos de PAMI

A través del sitio web del PAMI (pami.org.ar) y "Mi PAMI", los jubilados y pensionados afiliados pueden realizar muchos otros trámites sin necesidad de ir a la agencia, como:

Asignación o Cambio de Médico/a de Cabecera

Consulta de expedientes o estado de trámites

o estado de trámites Obtención de la Credencial Provisoria

Consulta de cobertura de medicamentos (incluyendo subsidios sociales)

(incluyendo subsidios sociales) Afiliación (en algunos casos, como la afiliación titular definitiva, es un trámite exclusivamente digital)

(en algunos casos, como la afiliación titular definitiva, es un trámite exclusivamente digital) Consulta con Médicos/as Especialistas (trámites asociados a derivaciones y órdenes)

¿Cómo acceder a Mi PAMI?

Hay dos maneras para acceder al sitio Mi PAMI, tanto en su aplicación móvil como en el portal web, y es usando el mismo usuario y contraseña:

Desde la aplicación móvil: descargando la aplicación Mi PAMI desde las tiendas oficiales (Google Play Store o App Store) en tu celular o tableta

descargando la aplicación desde las tiendas oficiales (Google Play Store o App Store) en tu celular o tableta Desde el portal web: entrando a la página oficial de PAMI y buscando el botón de Mi PAMI

Si es tu primera vez, deberás registrarte con tu DNI, número de afiliado PAMI, y un correo electrónico, creando luego una contraseña segura.