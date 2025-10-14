PAMI: requisitos para solicitar el apoyo económico parcial para un cuidador domiciliario

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, brinda un apoyo económico parcial para los adultos mayores afiliados que se encuentran en una situación de dependencia funcional (limitaciones psicofísicas) y que no cuentan con una red de apoyo familiar o social adecuada para su cuidado.
El programa "Subsidio para auxiliar domiciliario" del PAMI es un trámite web que se puede realizar desde un celular, tablet o computadora. También se puede hacer en la agencia que le corresponde al afiliado y recordá sacar un turno online para una mejor atención.
Apoyo económico parcial de PAMI: cómo solicitar un cuidador para adultos mayores
El programa "Subsidio para auxiliar domiciliario" del PAMI consiste en un monto de dinero para asistir parcialmente en los costos de contratar un auxiliar o cuidador domiciliario.
El objetivo es afrontar la dependencia funcional de los jubilados y pensionados y permitir que la persona afiliada pueda permanecer en su hogar, mejorando su calidad de vida y recibiendo asistencia en tareas cotidianas.
El trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado, apoderada o familiar. El trámite del PAMI para la ayuda económico parcial se puede realizar en la web, aplicación Mi PAMI o en la correspondiente agencia.
PAMI detalla en su página web no solo los requisitos para el trámite del subsidio para jubilados, sino que también declara cómo se deben afrontar.
Requisitos para solicitar un cuidador para adultos mayores::
- Ser afiliado/a de PAMI
- Presentar limitaciones funcionales psicofísicas
- No contar con una red de apoyo efectiva
- La prestación está sujeta a la evaluación del equipo social de PAMI para determinar la necesidad y la capacidad del entorno familiar de brindar ayuda
Prestación sujeta a evaluación del equipo social de la situación de dependencia funcional y capacidad del entorno familiar de brindar ayuda.
PAMI: qué documentación se necesita para el programa Subsidio para auxiliar domiciliario
Esta prestación del PAMI está sujeta a evaluación del Equipo Social de la situación de dependencia funcional y capacidad del entorno familiar de brindar ayuda.
- Documento Nacional de identidad.
- Último recibo de cobro o credencial de afiliación
- Consentimiento informado
- Informe médico
- Nota Solicitud
Si querés aprender a realizar tus trámites web mirá este video.