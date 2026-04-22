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Alerta urgente de ANSES sobre la información bancaria de sus beneficiarios

ANSES dio a conocer un comunicado para que todos sus beneficiarios estén atentos a la información bancaria de sus cuentas

Daniel Calivares
Editado por Daniel Calivares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado oficial para todos sus beneficiarios, incluyendo jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El organismo previsional detectó un aumento en los intentos de estafas virtuales y telefónicas, y busca prevenir que los ciudadanos sean víctimas de robos de datos y dinero.

La advertencia es clara y contundente: ANSES no solicita datos personales ni información bancaria a través de canales no oficiales. Ante la proliferación de estas maniobras delictivas, el organismo recordó cuáles son las únicas vías de comunicación seguras y qué datos nunca deben compartirse.

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¿Qué datos NUNCA te pedirá ANSES?

Desde el organismo, se enfatizó que bajo ninguna circunstancia su personal se contactará para solicitar la siguiente información:

  • Números de CBU (Clave Bancaria Uniforme).
  • Contraseñas o claves de acceso al home banking.
  • Códigos de seguridad de tarjetas de crédito o débito.
  • Datos personales sensibles que ya figuran en la base de datos de ANSES.

Cualquier llamado telefónico, mensaje de WhatsApp, correo electrónico o mensaje de texto (SMS) que solicite estos datos en nombre de ANSES debe ser considerado un intento de estafa. El objetivo de los delincuentes suele ser vaciar las cuentas bancarias o solicitar préstamos a nombre de la víctima.

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Únicos canales oficiales de ANSES

Para garantizar la seguridad de los trámites y la información, ANSES recordó que las únicas vías de comunicación y gestión válidas son:

  • Página web oficial: www.anses.gob.ar.
  • Plataforma Mi ANSES: Accesible con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Aplicación móvil Mi ANSES.
  • Atención telefónica: Línea gratuita 130.
  • Atención presencial: En las oficinas del organismo con turno previo (cuando corresponda).

Si recibís una comunicación sospechosa, ANSES recomienda no brindar ninguna información, cortar el llamado o eliminar el mensaje, y realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales habilitados en su sitio web. La prevención y la desconfianza ante contactos no solicitados son las mejores herramientas para proteger los haberes y los ahorros.

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