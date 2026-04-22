Alerta urgente de ANSES sobre la información bancaria de sus beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió un comunicado oficial para todos sus beneficiarios, incluyendo jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El organismo previsional detectó un aumento en los intentos de estafas virtuales y telefónicas, y busca prevenir que los ciudadanos sean víctimas de robos de datos y dinero.
La advertencia es clara y contundente: ANSES no solicita datos personales ni información bancaria a través de canales no oficiales. Ante la proliferación de estas maniobras delictivas, el organismo recordó cuáles son las únicas vías de comunicación seguras y qué datos nunca deben compartirse.
¿Qué datos NUNCA te pedirá ANSES?
Desde el organismo, se enfatizó que bajo ninguna circunstancia su personal se contactará para solicitar la siguiente información:
- Números de CBU (Clave Bancaria Uniforme).
- Contraseñas o claves de acceso al home banking.
- Códigos de seguridad de tarjetas de crédito o débito.
- Datos personales sensibles que ya figuran en la base de datos de ANSES.
Cualquier llamado telefónico, mensaje de WhatsApp, correo electrónico o mensaje de texto (SMS) que solicite estos datos en nombre de ANSES debe ser considerado un intento de estafa. El objetivo de los delincuentes suele ser vaciar las cuentas bancarias o solicitar préstamos a nombre de la víctima.
Únicos canales oficiales de ANSES
Para garantizar la seguridad de los trámites y la información, ANSES recordó que las únicas vías de comunicación y gestión válidas son:
- Página web oficial: www.anses.gob.ar.
- Plataforma Mi ANSES: Accesible con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Aplicación móvil Mi ANSES.
- Atención telefónica: Línea gratuita 130.
- Atención presencial: En las oficinas del organismo con turno previo (cuando corresponda).
Si recibís una comunicación sospechosa, ANSES recomienda no brindar ninguna información, cortar el llamado o eliminar el mensaje, y realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales habilitados en su sitio web. La prevención y la desconfianza ante contactos no solicitados son las mejores herramientas para proteger los haberes y los ahorros.