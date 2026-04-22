ANSES: El dato importante que los jubilados tienen que tener en cuenta para el cobro de mayo

El dato que los jubilados y pensionados no pueden pasar por alto es que el lunes 25 de mayo es feriado nacional en conmemoración de la Revolución de Mayo. Al ser un día inhábil, no habrá actividad bancaria ni se realizarán depósitos, lo que afecta directamente el cronograma habitual de pagos de la ANSES.

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¿Cómo afecta el feriado del 25 de mayo al calendario?

Debido a esta interrupción, el organismo previsional tuvo que readecuar las fechas de cobro, especialmente para el grupo de jubilados con haberes superiores a la mínima.