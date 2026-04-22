ANSES: El dato importante que los jubilados tienen que tener en cuenta para el cobro de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el calendario de pagos para mayo de 2026. Si bien este mes llega con un aumento confirmado del 3,38% y la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la mínima, hay un detalle crucial en el almanaque que alterará la rutina de cobro de miles de beneficiarios.
El dato que los jubilados y pensionados no pueden pasar por alto es que el lunes 25 de mayo es feriado nacional en conmemoración de la Revolución de Mayo. Al ser un día inhábil, no habrá actividad bancaria ni se realizarán depósitos, lo que afecta directamente el cronograma habitual de pagos de la ANSES.
¿Cómo afecta el feriado del 25 de mayo al calendario?
Debido a esta interrupción, el organismo previsional tuvo que readecuar las fechas de cobro, especialmente para el grupo de jubilados con haberes superiores a la mínima.
Para evitar que los beneficiarios deban esperar más días de lo previsto, las fechas de cobro se han concentrado en los días previos y posteriores al feriado. Es fundamental revisar el calendario actualizado por número de DNI para saber exactamente cuándo estará disponible el dinero en la cuenta.
ANSES: Calendario completo de pago a jubilados en mayo 2026
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo