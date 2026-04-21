Mendoza se sube a la carrera global por el negocio minero y busca ser el "Vancouver" de los Andes

jimena latorre mineria foro andean bridge La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, fue una de las anfitrionas en el Andean Capital Forum para el financiamiento minero.

En su discurso, Cornejo puso el foco en el rol que busca asumir la provincia en ese esquema global. Definió a Mendoza como “un hub financiero para el desarrollo minero de la región andina” y remarcó que los proyectos no dependen solo de los recursos naturales, sino también de “personas con talento, con capital, con conocimiento, con instituciones, con estabilidad y fundamentalmente con confianza”.

En esa línea, explicó que el desafío es construir una plataforma capaz de integrar proyectos regionales con mercados internacionales. “Eso es, finalmente, el startup financiero, la plataforma que sintetiza precisamente esa visión: integrar proyectos regionales con mercados de capitales internacionales, fortalecer la visibilidad global de nuestras oportunidades y facilitar el acceso al financiamiento que la minería moderna necesita”, afirmó.

Mendoza como puente financiero para la minería

El mandatario aseguró que Mendoza tiene condiciones concretas para ocupar ese lugar, apoyadas en infraestructura, conectividad y capital humano. “Nuestra provincia posee ventajas comparativas claras que la posicionan como un nodo de articulación entre proyectos y financiamiento”, sostuvo, y destacó la formación profesional, la logística estratégica, la conectividad internacional y la solidez institucional, junto con “una decisión política clara de integrarnos al mundo”.

Además, vinculó esa estrategia con el contexto global de transición energética. “Los minerales críticos ocupan un lugar central y la región andina tiene una oportunidad histórica”, afirmó, y consideró que la presencia de inversores en el foro “confirma algo muy importante: Mendoza está construyendo un ecosistema para ser un actor relevante en el financiamiento del desarrollo minero andino”.

Al cerrar, ratificó que la Provincia avanzará “con previsibilidad, sostenibilidad y apertura al mundo para consolidarse como articuladora entre proyectos y capital”.

La ministra Jimena Latorre reforzó la idea de abrir la provincia al circuito internacional de financiamiento. Señaló que el objetivo es “ampliar la base de nuestros proyectos de exploración y facilitar la integración en el circuito internacional de financiamiento”.

andean bridge forum mineria Mendoza busca posicionarse como un hub regional para la búsqueda de financiamiento para la minería.

La funcionaria vinculó el desarrollo con la capacidad de generar riqueza a partir del conocimiento y sostuvo que “la riqueza está asociada con la capacidad humana para producir bienes”, en un escenario donde los recursos naturales pueden potenciarse con innovación.

En ese marco, planteó que el desafío es fortalecer la conexión entre recursos, capital e innovación. “Esa conexión tiene que ver con el capital, con la innovación tecnológica, con la competitividad y con la exploración”, indicó, y remarcó que “la única forma de multiplicar esos recursos disponibles para producir riqueza está en el financiamiento y en la articulación con los mercados de capitales”.

Mendoza, como Vancouver

A su turno, Sebastián Piña, director ejecutivo de Impulsa Mendoza, fue directo a la comparación que sobrevoló todo el encuentro. “El discurso de la ministra y del gobernador quedó clarísimo: Mendoza tiene ventajas comparativas en todos los aspectos que hacen a una ciudad financiera, así como es Vancouver en Canadá”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la provincia cuenta con “logística, conectividad, profesionales, escuelas y universidades”, además de capacidad para formar talento especializado, y subrayó la importancia de generar espacios donde proyectos e inversores puedan encontrarse. “Tenemos la generación de talento que puede aprender muy rápido sobre cómo se financia la minería y que Mendoza sea justamente ese punto de encuentro donde los proyectos de toda la región puedan venir y conectar con el capital”, afirmó.

Desde el Toronto Stock Exchange, Guillaume Légaré también ubicó a Mendoza dentro del radar global. Señaló que existe un interés creciente por parte de los inversores internacionales en identificar nuevas jurisdicciones con potencial y aseguró que la provincia ya forma parte de ese grupo.

“No es la primera visita en la región. Hemos hecho varias visitas en los últimos dos años para preparar este día de hoy”, explicó, y agregó que “hay un deseo muy importante de conocer mejor la provincia de Mendoza como una nueva jurisdicción minera pro inversiones”.

mineria andean bridge forum Alfredo Cornejo definió a Mendoza como un hub financiero para el desarrollo minero de la región andina.

También advirtió que el escenario internacional es competitivo y que las regiones deben posicionarse activamente. “El trabajo que Mendoza está haciendo ahora de comunicación y de posicionamiento de liderazgo a nivel global es tan importante, y por eso estamos aquí en Mendoza hoy para el primer Andean Capital Forum, pero es solamente el trabajo inicial”, señaló.

En esa línea, sostuvo que los inversores están atentos a “cuáles son los lugares en el mundo que tienen esta visión para el crecimiento y el futuro de la minería”, y consideró que Mendoza ya integra ese grupo.

Los desafíos de financiamiento para la minería de Argentina

Por último, destacó que Argentina tiene presencia en la Bolsa de Toronto, aunque remarcó que todavía hay desafíos en materia de financiamiento. “Hay más de 150 propiedades mineras de Argentina en la Bolsa de Toronto, pero percibimos también que hay que tener otras fuentes de capital privado para ayudar a algunos proyectos a posicionarse”, indicó.

El cierre estuvo a cargo de Stelios Papagrigoriou, cofundador de IN-VR, quien reforzó la idea de Mendoza como nodo estratégico regional. “Somos una consultoría que trabaja desde Londres y el Reino Unido, y colaboramos mucho con gobiernos nacionales y subnacionales que quieren atraer inversionistas a sus países o a sus provincias”, explicó.

Y concluyó con una definición en línea con el espíritu del foro: “Hay una muy grande oportunidad para toda la región porque tiene recursos mineros increíbles y una oportunidad muy grande para Mendoza para posicionarse como sede para toda la región”.