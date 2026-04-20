Mendoza vuelve al centro de la agenda minera internacional con el Andean Capital Forum, el encuentro que tendrá lugar del 20 al 22 de abril en el Auditorio Ángel Bustelo. Busca conectar proyectos de la región con inversores globales, bolsas de valores y actores clave del sector, impulsando estándares de gobernanza y financiamiento internacional con el respaldo de la Toronto Stock Exchange (TSX), BYMA y la Bolsa de Comercio de Mendoza.
Andean Capital Forum: Mendoza vuelve a convertirse en el centro financiero de la minería
Organizado por el Gobierno de Mendoza, junto a Impulsa Mendoza, IN-VR, la Toronto Stock Exchange, la Bolsa de Comercio de Mendoza y BYMA, el encuentro reunirá durante dos jornadas a referentes de los sectores público, financiero y minero para impulsar inversiones, proyectos y desarrollo en la región andina
Contará con la participación de autoridades, expertos y referentes internacionales del sector y se realiza por primera vez como parte de la estrategia Andean Bridge, iniciativa lanzada por la Provincia para posicionarse como un centro articulador financiero de proyectos mineros y energéticos en la región andina.
“Es un honor ser sede de este evento en el que venimos trabajando junto a Impulsa Mendoza, la Bolsa de Valores de Toronto, IN-VR y la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) y que expresa una decisión estratégica de Mendoza: consolidarse como hub financiero para la minería andina, articulando proyectos, instituciones y capital con una visión de largo plazo”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Un puente entre proyectos mineros e inversión internacional
El Andean Capital Forum tiene como objetivo principal conectar proyectos mineros de la cordillera de los Andes con inversores internacionales, bolsas de valores y actores clave del sector, promoviendo su transformación en oportunidades financiables. Por eso, el encuentro se consolida como una plataforma clave para canalizar capital hacia iniciativas estratégicas en cobre, litio y otros minerales críticos.
El encuentro combina distintos formatos que permiten abordar integralmente el desarrollo del sector. Se desarrollarán conferencias y paneles sobre inversión, exploración y desarrollo minero; workshops técnicos vinculados a finanzas, mercado de metales y ciclo minero; rondas de negocios con reuniones uno a uno entre proyectos e inversores; y espacios de networking estratégico, entre ellos el tradicional Mines & Wines.
Tres jornadas con foco en financiamiento, proyectos y ambiente
La estructura del evento contempla una primera jornada, el 20 de abril, dedicada a workshops técnicos y actividades de networking VIP. Entre ellas se destacan capacitaciones vinculadas al mercado de metales, a cargo del London Metal Exchange, y contenidos sobre financiamiento y fundamentos de la minería, con participación académica internacional.
El 21 de abril, en tanto, estará enfocado en el panorama de inversión, la presentación de proyectos y las oportunidades de financiamiento, mientras que el 22, se abordarán temas vinculados al financiamiento, la logística, los criterios ESG (ambiente y gobernanza) y el desarrollo integral de proyectos mineros.
Referentes del sector público, financiero y minero
El foro contará con la participación de destacados referentes de los sectores público, financiero, empresarial y académico. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, estará a cargo de la apertura, junto al presidente de Prom Argentina, Diego Sucalesca, en representación del ámbito institucional. En el plano financiero, participarán Guillaume Légaré, de la Toronto Stock Exchange; Julieta Artal, de BYMA; Ignacio Badaloni, del Banco Galicia y Erica Krummel Vries y Mateo Gall, del Banco Comafi, junto a especialistas de EY como Ramiro San Román, Sergio Caveggia y Fernando Marticorena.
Por parte de la industria minera estarán presentes Sebastián Piña, director ejecutivo de Impulsa Mendoza; Fabián Gregorio, director ejecutivo de PSJ Cobre Mendocino; Javier Robeto, de Aldebaran Resources; Ignacio Celorrio, de Lithium Argentina Corp; James Hedalen, de Kobrea; Barbara Cozzi, de Lake Resources, y José Ignacio Silva, de Hot Chili.
También participarán representantes de cámaras e instituciones como Roberto Cacciola y Alejandra Cardona (CAEM), Manuel Benítez (CAPMIN), Nadav Rajzman (economista de CAEM), Osvaldo Urzúa (CESCO), Claudia López Osorio (Colegio de Geólogos de Chile) y Manuel Viera (Cámara Minera de Chile).
Logística, financiamiento internacional y formación técnica
En materia de logística, infraestructura y financiamiento internacional, el evento contará con la presencia de Alejandro Núñez (Belgrano Cargas), Diana Gato (IFC) y representantes de CAF, como Luisa Rivas y Frank Vanoy.
El componente académico estará representado por el profesor Kamran Esmaeili, de la University of Toronto, y Jorge Eduardo Dyszel, del London Metal Exchange, quienes liderarán espacios de formación técnica orientados a fortalecer capacidades en financiamiento y mercado de metales.
Una plataforma concreta para impulsar inversiones
Además de reunir a gobiernos, empresas, bolsas de valores y financistas en un mismo espacio, el Andean Capital Forum presentará más de 15 proyectos seleccionados para inversión y facilitará reuniones directas con decisores clave del sector, consolidándose como una herramienta concreta para impulsar el desarrollo de la minería en la región.
Mendoza viene desarrollando una estrategia sostenida para posicionarse como hub minero internacional, basada en la articulación entre inversión, desarrollo productivo y vinculación con los principales mercados globales.
Ha tenido eventos como Argentina Mining Cuyo 2025, y este mayo se proyecta la primera edición de Argentina Rocks, enfocada en exploración minera, consolidando una agenda orientada a fortalecer las etapas iniciales del desarrollo de proyectos.
En paralelo, la Provincia ha impulsado encuentros de financiamiento minero con participación de actores de Chile y Brasil, junto con la organización de espacios como la Cumbre de Minería Sostenible, orientados a promover estándares internacionales y el intercambio técnico. En el plano financiero, uno de los hitos más significativos fue la apertura de la jornada de mercado de la Toronto Stock Exchange (TSX) en Mendoza por parte del gobernador Alfredo Cornejo, reflejando la creciente integración de la provincia con los principales centros bursátiles del mundo.
Programa Completo
Día 0 – 20 de Abril (workshops y networking)
- 10 – Workshop LME: Volatilidad, precios y cobertura (Especialistas del London Metal Exchange)
- 15 – Workshop: Finanzas y fundamentos de la minería (Equipo técnico especializado)
- 19 – Recepción de networking VIP (Icebreaker)
Día 1 – 21 de abril
- 8:00 – Acreditación y café de bienvenida
- 9:10 – Apertura y diálogo inicial: Conectando capital, proyectos y los Andes
Jimena Latorre – ministra de Energía y Ambiente de Mendoza
SteliosPapagrigoriou – IN-VR
Guillaume Légaré – Toronto Stock Exchange
Sesión 1 – Panorama de inversión
- 9.35 – Palabras de apertura (Chairman)
SaulFeilbogen – VMF Abogados
- 09.40 – Presentación
Roberto Cacciola – CAEM
- 09.50 – Presentación principal (Keynote)
Gustavo Castagnino – Genneia
- 10 – Coffee break
Sesión 2 – Proyectos y desarrollo
- 10.35 – Panel: Avance de proyectos (PEA, PFS, FS)
Alejandra Cardona – CAEM
Javier Robeto – AldebaranResources
Manuel Benítez – CAPMIN
Ignacio Celorrio – Lithium Argentina
Santiago Montt – Consultor independiente
Moderador: Sebastián Piña – Impulsa Mendoza
- 11.15 – Workshop: El camino del proyecto minero (de financiamiento a IPO)
Fernando Marticorena – EY
Sergio Caveggia – EY
Ramiro San Román – EY
- 11.55 – Presentación: Financiamiento de exploración (fondos cerrados)
Sebastián Piña – Impulsa Mendoza
- 12.05 – Almuerzo de networking
- 13.50 – Panel: Pipeline de proyectos andinos
NadavRajzman – CAEM
BarbaraCozzi – Lake Resources
James Hedalen – Kobrea
José Ignacio Silva – Hot Chili
Sesión 3 – Financiamiento del Puente Andino/de la región
- 14.30 – Presentación
Ignacio Badaloni – Banco Galicia
- 14.40 – Workshop: NI 43-101 (estándar de reporte minero)
Bernardo Viana – GE21
- 15.10 – Presentación de proyectos (Exploración y etapa temprana)
- 16 – Rondas de negocios (matchmaking)
- 17.30 – Coffee de cierre
- 19 – Evento de networking “Mines & Wines” (Bodega Lagarde)
Día 2 – 22 de abril
- 8.30 – Café de bienvenida
- 9 – Palabras de apertura (Chairman)
SaulFeilbogen – VMF Abogados
- 9. 05 – Apertura institucional
Diego Sucalesca – Prom Argentina
- 09.10 – Proyecto destacado: PSJ Cobre Mendocino
Fabián Gregorio – CEO
- 09.25 – Presentación: El nuevo triángulo del cobre
Osvaldo Urzúa – CESCO
- 09.35 – Panel: Financiamiento de proyectos mineros
Mateo Gall – Banco Comafi
Julieta Artal – BYMA
Guillaume Légaré – TSX
EricaKrummel – Banco Comafi
Moderador: Lucas Lainez – Puente
- 10.10 – Presentación
SaulFeilbogen – VMF Abogados
- 10.25 – Panel: Desbloqueo de proyectos tempranos
Joaquín Marías – Argenta Silver
Nicolás Ferla – PowerMinerals
Luis Ducassi – Jaguar Uranium
Fernando Galante – Chimpay
Moderador: SaulFeilbogen – VMF Abogados
- 11.05 – Coffee break
- 11.35 – Panel: De proyecto a operación
Claudia López Osorio – Colegio de Geólogos de Chile
José Gustavo de Castro – Arli Integra Capital
Tomás de Pablos – Minera Cordillera
Federico Palavecino – Martínez de Hoz & Rueda
Manuel Viera – Cámara Minera de Chile
- 12.15 – Workshop: Project finance en minería
(Estructuras de deuda, equity y financiamiento)
- 12.50 – Presentación
Guadalupe García Valls – RedMagister
- 13 – Almuerzo de networking
Sesión 4 – Infraestructura, logística y ESG
- 14.30 – Presentación: Formación en economía minera y ESG
Prof. KamranEsmaeili – University of Toronto
- 14.40 – Panel: Corredor de exportación andino (logística)
Paula Quijada – Fexmin
Frank Vanoy – CAF
Luisa Rivas – CAF
Diana Gato – IFC
Alejandro Núñez – Belgrano Cargas
- 15.20 – Introducción bloque final
Ella De Blois – DFC
- 15.30 – Presentación de proyectos
- 16.10 – Rondas de negocios (matchmaking)
- 17.30 – Coffee de cierre