El plan de Wendys: Mendoza en el top 3 de la cadena de hamburguesas y otros 2 locales

Más allá del clásico formato cuadrado ¿en qué se diferencian las hamburguesas Wendys de los productos de la competencia?

"Más allá de que la hamburguesa cuadrada es una marca registrada, lo primero es la calidad. Tenemos un diferencial en productos como Chilli, que ningún competidor ofrece. Un servicio muy personalizado, que la gente valora, y ser un buen lugar de trabajo, como lo demuestran las encuestas internas de satisfacción", señalaron fuentes de la compañía.

Wendys inauguración Momento de la inauguración de Wendys en el Mendoza Shopping. Los fans de las hamburguesas, de parabienes

Mendoza, en el top 3 de ventas del país

Aunque el miércoles 3 de junio inauguró su primer eslabón en Mendoza, para la multinacional es parte de una nueva etapa en el país. Es que operó durante los '90 como Wendys Corp y decidió salir en el año 2000, para volver 12 años después como una franquicia global, o "master franquicia" manejada por el grupo Degasa desde Ecuador.

El hecho de que haya muchos mendocinos fanáticos de las hamburguesas alimenta una meta ambiciosa: la compañía apuesta a que el flamante local del Mendoza Shopping escale rápidamente para ubicarse entre los primeros 3 en ventas, junto a otros 2 de Buenos Aires: Abasto y Distrito Arcos, en Palermo.

En números, desde Wendys admiten que "el objetivo es vender entre 16.000 y 20.000 unidades por mes". Cifra que en relación al volumen total es un 20% de las hamburguesas que vende en todo el país, más de 110.000 tickets mensuales.

Y a propósito de un mercado competitivo, los responsables de la cadena asumen que eso les permite equiparar a Burguer King, en el segundo o tercer lugar detrás de Mc Donald´s y al único jugador argentino del negocio, Mostaza.

Wendys- Facundo Legras Facundo Legras, responsable de la primera apertura y el desembarco de la cadena de hamburguesas en Mendoza

El consumo de hamburguesas, un fenómeno

Lo cierto es que Wendys llega a Mendoza en medio de una oferta dispersa y creciente entre las marcas reconocidas en grandes superficies comerciales (shoppings y malls) y también la venta en restaurantes y locales de cercanía.

"Todo el mundo quiere comer hamburguesas. Es el mercado que más gana, por lejos. Si contamos a la gente que está en un patio de comidas es un 70%, que obviamente lideran algunas marcas con distinta participación".

Con esa visión, la cadena de grupo Degasa pelea con BK para conquistar la mayor porción posible de un share estimado en el 30% , dentro de un segmento liderado por Mc Donalds con aproximadamente el 40%.

En ese contexto del negocio, la modalidad para nuevas aperturas tiene influencia en la estrucura de costos. Así se reparten el mercado el creciente formato de franquicias (con una inversión menor), aunque los de Wendys son locales propios.

La crisis versus los planes de expansión

Y al márgen del fenómeno ¿cómo se sostiene el negocio con un consumo en crisis?

Más allá de las nuevas aperturas, desde Wendys reconocen que 2026 es un año complicado, que se refleja en una caída de las ventas "no tanto en cantidad de transacciones (tickets) sino en el ticket promedio (gasto)".

Pero aún en un momento difícil el consumo resiste.

De hecho, su primer local en Mendoza empleó a 45 jóvenes que fueron capacitados por más de un mes en sus sucursales de Buenos Aires mientras avanzaba la obra para la apertura, que llevó 90 días.

Y el plan de expansión no se detiene, también por una cuestión de eficiencia de costos. Luego del desembarco, la cadena tiene otro objetivo ambicioso por delante: llegar al año 2028 con al menos 3 locales en Gran Mendoza.