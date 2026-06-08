Ni Potrerillos, ni Cacheuta: el paraíso oculto en plena montaña que pocos conocen

El secreto mejor guardado de la Ruta 7

A tan solo una hora de la Capital provincial, viajando por la Ruta Nacional 7 hacia el oeste, se encuentra un oasis de serenidad que el turismo masivo todavía no tiene muy en cuenta.

El destino final de esta aventura es la bellísima Cascada del Ángel, un imponente salto de agua natural que brota directamente de la piedra. Para llegar a ella, es necesario realizar un trekking de intensidad baja a media que bordea un cauce seco y un pequeño arroyito.

Para descubrir este paraíso, el viaje comienza a la altura del kilómetro 55. Allí, donde una antigua estación de aforo del río marca el inicio de la travesía, los vehículos se estacionan a la orilla del camino, sin grandes paradores ni comercios.

cascada del angel potrerillos 3.jpg El tiempo de llegada a la cascada oscila entre la hora y la hora y media.

La caminata demanda entre una hora y una hora y media, lo que la convierte en el circuito ideal tanto para montañistas experimentados que buscan un paseo relajado, como para principiantes o familias que desean dar sus primeros pasos en el mundo de la montaña.

Al llegar a la cascada, el esfuerzo se ve recompensado con creces. El agua fresca invita a descansar a su orilla, armar el mate y disfrutar de un picnic en un entorno completamente resguardado del viento, y muchos mendocinos se toman la clásica fotografía con la cascada.

Consideraciones a la hora de ir a la montaña

Resulta indispensable asistir con calzado deportivo con buena adherencia, llevar ropa cómoda en capas, cargarse de protector solar y gorra, y trasladar al menos un litro y medio de agua por persona para estar completamente equipado.

Ya lo sabes, si estás buscando un plan diferente para este fin de semana, armá la mochila: este rincón escondido de Mendoza te está esperando.