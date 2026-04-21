PNC de ANSES: ¿Cuánto se cobra por Pensiones No Contributivas en mayo de 2026?

¿Cuánto cobran las PNC por Invalidez y Vejez en mayo?

Las pensiones por Invalidez y por Vejez equivalen al 70% de una jubilación mínima. Con el ajuste de mayo, el haber base se sitúa en $275.221,87. Al sumar el bono de $70.000, el monto total a percibir será de:

Total PNC Invalidez/Vejez: $345.221,87

Monto para Madres de 7 hijos o más

En el caso de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos, el monto está legalmente equiparado a una jubilación mínima. Por lo tanto, este grupo percibirá el haber completo más el refuerzo:

Haber base: $393.174,10

$393.174,10 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total a cobrar en mayo: $463.174,10

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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Aunque técnicamente es una asignación distinta, la PUAM también se actualiza bajo la misma lógica (representa el 80% de la mínima).

Monto total con bono: $384.539,27

Calendario de pagos de Pensiones no Contributivas

De acuerdo con el cronograma de pago confirmado por ANSES, las fechas de cobro de las Pensiones no Contributivas en mayo de 2026 serán las siguientes:

Lunes 11 de mayo de 2026: DNI finalizados en 0 y 1.

Martes 12 de mayo de 2026: DNI finalizados en 2 y 3.

Miércoles 13 de mayo de 2026: DNI finalizados en 4 y 5.

Jueves 14 de mayo de 2026: DNI finalizados en 6 y 7.

Viernes 15 de mayo de 2026: DNI finalizados en 8 y 9.