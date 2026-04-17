La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definidos los nuevos valores que regirán las jubilaciones y pensiones a partir del próximo mes. Bajo el esquema de movilidad actual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, los haberes tendrán una suba del 3,38%.
ANSES: Esto es lo mínimo y lo máximo que podrá cobrar un jubilado en mayo
Tras la confirmación del nuevo índice de inflación, la ANSES oficializó los topes salariales para el sistema previsional. Conocé los montos exactos con el aumento del 3,38% y el bono de refuerzo.
Este ajuste no solo eleva el piso para quienes menos ganan, sino que también establece un nuevo techo para las jubilaciones más altas del sistema.
¿Cuál es el haber mínimo en mayo de 2026?
El monto que percibirá un jubilado de la mínima se compone de su haber mensual más el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno ha decidido mantener para apuntalar los ingresos más bajos.
- Haber mínimo neto: $393.174,10
- Bono de refuerzo: $70.000
- Total a cobrar: $463.174,10
Es importante destacar que el bono se paga de forma íntegra a quienes cobran la mínima. Quienes superen ese monto pero no lleguen al total de $463.174,10, recibirán un proporcional hasta alcanzar esa cifra.
¿Cuál es el haber máximo en mayo de 2026?
Para aquellos beneficiarios que se encuentran en el extremo superior de la escala previsional, el tope máximo también experimentará el incremento del 3,38%.
- Jubilación máxima: $2.645.689,40
Este valor representa el límite legal que un beneficiario puede percibir dentro del sistema general de ANSES, sin contar regímenes especiales o suplementos específicos.
Otros montos de ANSES confirmados en mayo
El aumento impacta también en otras prestaciones que se calculan en base a la mínima:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 (llega a $384.539,27 con el bono).
- Pensiones No Contributivas (PNC): $275.221,87 (llega a $345.221,87 con el bono).
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.285,31.
Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES
Los jubilados pueden consultar su fecha exacta de cobro y el detalle de su recibo ingresando con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma Mi ANSES. Se recomienda verificar los canales oficiales, ya que el cronograma de mayo se verá afectado por los feriados del mes.