ANSES: Esto es lo mínimo y lo máximo que podrá cobrar un jubilado en mayo

Haber mínimo neto: $393.174,10

$393.174,10 Bono de refuerzo: $70.000

$70.000 Total a cobrar: $463.174,10

Es importante destacar que el bono se paga de forma íntegra a quienes cobran la mínima. Quienes superen ese monto pero no lleguen al total de $463.174,10, recibirán un proporcional hasta alcanzar esa cifra.

jubilados, anses (4)

¿Cuál es el haber máximo en mayo de 2026?

Para aquellos beneficiarios que se encuentran en el extremo superior de la escala previsional, el tope máximo también experimentará el incremento del 3,38%.

Jubilación máxima: $2.645.689,40

Este valor representa el límite legal que un beneficiario puede percibir dentro del sistema general de ANSES, sin contar regímenes especiales o suplementos específicos.

Otros montos de ANSES confirmados en mayo

El aumento impacta también en otras prestaciones que se calculan en base a la mínima:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 (llega a $384.539,27 con el bono).

$314.539,27 (llega a con el bono). Pensiones No Contributivas (PNC): $275.221,87 (llega a $345.221,87 con el bono).

$275.221,87 (llega a con el bono). Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.285,31.

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES

Los jubilados pueden consultar su fecha exacta de cobro y el detalle de su recibo ingresando con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma Mi ANSES. Se recomienda verificar los canales oficiales, ya que el cronograma de mayo se verá afectado por los feriados del mes.