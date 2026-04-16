Fecha de cobro ANSES para jubilados: cuándo me acreditan en abril si cobro más de la mínima

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Calendario de abril: Jubilaciones que superan la mínima

Si percibís un monto superior al haber mínimo, estas son tus fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

viernes 24 de abril DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

lunes 27 de abril DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

martes 28 de abril DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

miércoles 29 de abril DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Otras fechas clave del mes para los jubilados

Por su parte, el organismo informó que el resto de las prestaciones ya comenzaron o están próximas a iniciar su ciclo de pago:

Pensiones No Contributivas (PNC): Se pagaron entre el 10 y el 15 de abril.

Se pagaron entre el 10 y el 15 de abril. Jubilaciones que no superan el haber mínimo: El cronograma finaliza el próximo 23 de abril.

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Jubilados de ANSES: ¿Cómo consultar mi liquidación?

Para aquellos que deseen conocer el monto exacto a cobrar o verificar su lugar de pago, ANSES mantiene habilitados sus canales digitales:

Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección "Jubilados y Pensionados" .

. Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para ver el detalle de la liquidación mensual.

También es posible realizar la consulta rápida a través de la web oficial de ANSES, ingresando únicamente el número de beneficio o CUIL en la sección de "Fecha y lugar de cobro".