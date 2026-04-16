Fecha de cobro ANSES para jubilados: cuándo me acreditan en abril si cobro más de la mínima
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para el cuarto mes del año. Repasá los días de acreditación para jubilados y pensionados que superan el haber básico.
Tras la difusión del esquema oficial por parte del organismo previsional, los jubilados y pensionados del sistema argentino ya conocen con precisión cuándo recibirán sus haberes de abril 2026. Como es habitual, el cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y se divide entre quienes perciben la mínima y quienes la superan.
Para los beneficiarios de ANSES cuyos ingresos exceden el haber mínimo, las fechas de pago se concentran en la última semana del mes, evitando así los feriados y días no hábiles para asegurar la fluidez de las acreditaciones bancarias.
Calendario de abril: Jubilaciones que superan la mínima
Si percibís un monto superior al haber mínimo, estas son tus fechas de cobro:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril
Otras fechas clave del mes para los jubilados
Por su parte, el organismo informó que el resto de las prestaciones ya comenzaron o están próximas a iniciar su ciclo de pago:
- Pensiones No Contributivas (PNC): Se pagaron entre el 10 y el 15 de abril.
- Jubilaciones que no superan el haber mínimo: El cronograma finaliza el próximo 23 de abril.
Jubilados de ANSES: ¿Cómo consultar mi liquidación?
Para aquellos que deseen conocer el monto exacto a cobrar o verificar su lugar de pago, ANSES mantiene habilitados sus canales digitales:
- Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección "Jubilados y Pensionados".
- Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para ver el detalle de la liquidación mensual.
También es posible realizar la consulta rápida a través de la web oficial de ANSES, ingresando únicamente el número de beneficio o CUIL en la sección de "Fecha y lugar de cobro".