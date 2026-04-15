Aumento de ANSES confirmado para AUH y AUE en mayo: de cuánto será

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento que tendrán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) en mayo.
Este aumento fue confirmado luego de que el Indec difundiera la inflación de marzo, ya que ese porcentaje será el mismo que tendrán los titulares de las asignaciones sociales de ANSES.
ANSES: de cuánto será el aumento para AUH y AUE en mayo
Según confirmaron fuentes de ANSES, el aumento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo será del 3,4%, el más alto de lo que van en el 2026.
Vale recordar que durante el mes de abril, los titulares de ambas asignaciones se encuentran cobrando $136.666 por hijo. Además de ese monto, cada mes también reciben un monto por la Prestación Alimentar y en el caso de familias con menores de 3 años, también se cobra el complemento leche que ronda los $43.000.
Este porcentaje de incremento también se extiende a las asignaciones familiares y a los haberes que cobran jubilados y pensionados. Además, esta revelación de ANSES se da en el medio del cumplimiento del calendario de pago de abril.
ANSES: calendario de pago para AUH y AUE en abril
- DNI terminado en 0: Viernes 10 de abril
- DNI terminado en 1: Lunes 13 de abril
- DNI terminado en 2: Martes 14 de abril
- DNI terminado en 3: Miércoles 15 de abril
- DNI terminado en 4: Jueves 16 de abril
- DNI terminado en 5: Viernes 17 de abril
- DNI terminado en 6: Lunes 20 de abril
- DNI terminado en 7: Martes 21 de abril
- DNI terminado en 8: Miércoles 22 de abril
- DNI terminado en 9: Jueves 23 de abril