Aumento de ANSES confirmado para AUH y AUE en mayo: de cuánto será

Este aumento fue confirmado luego de que el Indec difundiera la inflación de marzo, ya que ese porcentaje será el mismo que tendrán los titulares de las asignaciones sociales de ANSES.

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ANSES: de cuánto será el aumento para AUH y AUE en mayo

Según confirmaron fuentes de ANSES, el aumento para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo será del 3,4%, el más alto de lo que van en el 2026.