ANSES AUH: cuánto cobra una persona con un hijo menor de 3 años por asignación por hijo

1. Tarjeta Alimentar (Valores congelados)

1 hijo o AUE: $52.250

$52.250 2 hijos: $81.936

$81.936 3 hijos o más: $108.062

2. Complemento Leche - Plan 1000 Días (Monto Actualizado)

Este beneficio corresponde a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y embarazadas (AUE). Para abril de 2026, el valor oficial es:

Por cada hijo/embarazo: $42.018

anses, auh (3)

Calendario Completo de Pagos: Abril 2026

Los pagos de ANSES para titulares de AUH se acreditan según la terminación del documento del titular:

DNI terminado en 0: Viernes 10 de abril (Ya cobraron)

Viernes 10 de abril (Ya cobraron) DNI terminado en 1: Lunes 13 de abril

Lunes 13 de abril DNI terminado en 2: Martes 14 de abril

Martes 14 de abril DNI terminado en 3: Miércoles 15 de abril

Miércoles 15 de abril DNI terminado en 4: Jueves 16 de abril

Jueves 16 de abril DNI terminado en 5: Viernes 17 de abril

Viernes 17 de abril DNI terminado en 6: Lunes 20 de abril

Lunes 20 de abril DNI terminado en 7: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril DNI terminado en 8: Miércoles 22 de abril

Miércoles 22 de abril DNI terminado en 9: Jueves 23 de abril

Cuánto cobra una familia que recibe la AUH por un hijo menor de 3 años

Si tenés un hijo menor de 3 años, este mes cobrarás:

AUH (Neto): $109.332,80

$109.332,80 Tarjeta Alimentar: $52.250

$52.250 Complemento Leche: $42.018

$42.018 TOTAL EN CUENTA: $203.600,80