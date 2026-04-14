ANSES AUH: cuánto cobra una persona con un hijo menor de 3 años por asignación por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de abril para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Tras el incremento del 2,9% por movilidad, los beneficiarios ya pueden consultar los montos finales que incluyen la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.
Montos de AUH y AUE: ¿Cuánto se cobra en mano?
Recordá que ANSES deposita el 80% de la asignación cada mes. El 20% restante se retiene y se cobra a fin de año tras presentar la Libreta de Salud y Educación.
- AUH (1 hijo): Monto total $136.666 | Cobro neto: $109.332,80
- AUH por Discapacidad: Monto total $445.003 | Cobro neto: $356.002,40
- Asignación por Embarazo (AUE): $109.332,80 (neto).
Montos confirmados de Extras para AUH
Es fundamental distinguir entre ambos beneficios para entender cuánto vas a recibir en tu cuenta:
1. Tarjeta Alimentar (Valores congelados)
- 1 hijo o AUE: $52.250
- 2 hijos: $81.936
- 3 hijos o más: $108.062
2. Complemento Leche - Plan 1000 Días (Monto Actualizado)
Este beneficio corresponde a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y embarazadas (AUE). Para abril de 2026, el valor oficial es:
-
Por cada hijo/embarazo: $42.018
Calendario Completo de Pagos: Abril 2026
Los pagos de ANSES para titulares de AUH se acreditan según la terminación del documento del titular:
- DNI terminado en 0: Viernes 10 de abril (Ya cobraron)
- DNI terminado en 1: Lunes 13 de abril
- DNI terminado en 2: Martes 14 de abril
- DNI terminado en 3: Miércoles 15 de abril
- DNI terminado en 4: Jueves 16 de abril
- DNI terminado en 5: Viernes 17 de abril
- DNI terminado en 6: Lunes 20 de abril
- DNI terminado en 7: Martes 21 de abril
- DNI terminado en 8: Miércoles 22 de abril
- DNI terminado en 9: Jueves 23 de abril
Cuánto cobra una familia que recibe la AUH por un hijo menor de 3 años
Si tenés un hijo menor de 3 años, este mes cobrarás:
- AUH (Neto): $109.332,80
- Tarjeta Alimentar: $52.250
- Complemento Leche: $42.018
-
TOTAL EN CUENTA: $203.600,80