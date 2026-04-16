Caliente debate de dos conocidos economistas por la inflación y el desempleo en la gestión de Milei

Pero además sumó: "si vos tenés una emisión monetaria igual a 13 puntos del PBI en un año, con una historia argentina en la que los argentinos no quieren los pesos, ¿cómo se hace para que en dos años la gente suba la demanda de dinero?", argumentó.

Desinversión y desempleo en la gestión de Javier Milei

Analizando los escenarios que se gestan a partir de la suba de la inflación, Aroma marcó la posibilidad de que el programa económico de Javier Milei pueda quedarse a mitad de camino.

"Porque los salarios no le ganan a la inflación, porque las provincias están teniendo enormes problemas fiscales por la baja en los recursos. Acá hay que dejar de lado los dogmas, para aplicar un plan y que se empiecen a ver los beneficios de todas las leyes que les votó el Congreso", y en paralelo marcó el impacto en el desempleo.

Garro contestó con un ejemplo para marcar que algunas medidas de la Justicia impactan en el desempleo y en eso no tiene injerencia la gestión de Milei.

Daniel Garro 7d Daniel Garro defendió la gestión de Javier Milei y explicó porque pueden cerrar o irse empresas sin que sea responsabilidad de la gestión del presidente.

"La Justicia de la provincia de Buenos Aires falló para que todos los empleados de las empresas de Pedidos Ya y Rapi tienen relación laboral, por lo que esas empresas deberán pagar aportes. Eso termina en que esas empresas van a trasladar a precios los aumentos de aportes, y si les bajan las ventas se van a ir, por lo tanto van a perder trabajo esos empleados y los que depende de comercios que depende de Rapi y Pedidos Ya, y eso se refleja en la estadística y lo primero que dicen es la culpa de Javier Milei", detalló Garro.

En el cruce Aroma retrucó que hay una enorme desinversión del Estado, mientras que para Garro el Estado no debería estar obligado a invertir.

Nicolás Aroma 7d El economista Nicolás Aroma marcó que por la suba de la inflación y el ajuste de Javier Milei, también se refleja en el desempleo.

"Hay 300.000 personas despedidas que tenían empleos registrados, de ellos 250.000 son del sector privado. Dos de cada 3 son del sector privado, entonces el ajuste ha pegado más en el sector privado que en el público", lanzó a la mesa Garro.

"¿Cuánto subió el empleo informal y el monotributismo?"- preguntó Garro y ante la respuesta de Aroma de que creció mucho a costa de precarizar el trabajo, volvió a la carga: "¿dejar que alguien tenga un trabajo independiente es precarizar?"