El bolsillo de los jubilados y pensionados vuelve a ser el centro de la escena económica. Con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno Nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los haberes de mayo basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida busca que los ingresos no pierdan terreno frente al costo de vida, aunque el impacto varía según cada categoría.
Cómo impacta en mayo el nuevo aumento de ANSES a los jubilados y pensionados
Tras el último dato de inflación, la ANSES confirmó el incremento para jubilados y pensionados que regirá a partir de mayo. Conocé cuánto se cobra con el bono extra y cómo queda la jubilación mínima.
¿De cuánto es el aumento para los jubilados en mayo?
De acuerdo con el calendario de actualizaciones mensuales, el incremento de mayo de ANSES corresponde al dato de inflación de marzo. En esta oportunidad, el aumento confirmado es del 3,4%.
Este porcentaje de incremento en los haberes de jubilados y pensionados se aplica de forma directa sobre los haberes brutos percibidos en abril, consolidando el nuevo esquema de actualización por inflación que reemplazó a la antigua ley de movilidad trimestral.
Jubilación mínima: ¿Cuánto se cobra en mayo con el bono?
Uno de los puntos que más interés despierta en los beneficiarios de ANSES es el monto final de la jubilación mínima. Con el ajuste del 3,4%, el haber básico pasará de $380.319 a $393.250.
Sin embargo, a este valor se le suma el bono extra de $70.000, un refuerzo que el Gobierno ha decidido mantener para apuntalar a los sectores de menores ingresos. De esta manera, ningún jubilado cobrará menos de $463.250 en mayo.
Así quedan los montos principales en mayo:
- Jubilación Mínima: $393.250 (más bono de $70.000 = $463.250).
- Jubilación Máxima: Escala hasta los $2.646.200 aproximadamente.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $275.276.
El impacto de la inflación en los haberes
El nuevo sistema de ANSES permite que los jubilados reciban actualizaciones más frecuentes (mensuales en lugar de trimestrales). No obstante, el desafío sigue siendo el poder adquisitivo real. Mientras que la actualización de mayo refleja la inflación de marzo, los beneficiarios deben afrontar los precios actuales, lo que genera una brecha temporal que el bono de $70.000 intenta mitigar.
Para quienes superan la mínima pero no alcanzan el nuevo tope, el bono se paga de forma proporcional hasta completar el monto de referencia, garantizando que todos reciban un alivio frente a la suba de precios.