Cómo impacta en mayo el nuevo aumento de ANSES a los jubilados y pensionados

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Jubilación mínima: ¿Cuánto se cobra en mayo con el bono?

Uno de los puntos que más interés despierta en los beneficiarios de ANSES es el monto final de la jubilación mínima. Con el ajuste del 3,4%, el haber básico pasará de $380.319 a $393.250.

Sin embargo, a este valor se le suma el bono extra de $70.000, un refuerzo que el Gobierno ha decidido mantener para apuntalar a los sectores de menores ingresos. De esta manera, ningún jubilado cobrará menos de $463.250 en mayo.

Así quedan los montos principales en mayo:

Jubilación Mínima: $393.250 (más bono de $70.000 = $463.250).

$393.250 (más bono de $70.000 = $463.250). Jubilación Máxima: Escala hasta los $2.646.200 aproximadamente.

Escala hasta los $2.646.200 aproximadamente. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600.

$314.600. Pensiones No Contributivas (PNC): $275.276.

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El impacto de la inflación en los haberes

El nuevo sistema de ANSES permite que los jubilados reciban actualizaciones más frecuentes (mensuales en lugar de trimestrales). No obstante, el desafío sigue siendo el poder adquisitivo real. Mientras que la actualización de mayo refleja la inflación de marzo, los beneficiarios deben afrontar los precios actuales, lo que genera una brecha temporal que el bono de $70.000 intenta mitigar.

Para quienes superan la mínima pero no alcanzan el nuevo tope, el bono se paga de forma proporcional hasta completar el monto de referencia, garantizando que todos reciban un alivio frente a la suba de precios.