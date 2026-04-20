No será del 3,4%: ANSES informó de cuánto será el verdadero aumento para jubilados y pensionados

Desde ANSES manifestaron que esa diferencia que surge entre la inflación de marzo dada a conocer por el INDEC y el aumento que tendrán jubilados y pensionados se debe a que el organismo toma dos decimales y no redondea, como hace el organismo estadístico. En este caso, ese mecanismo va a perjudicar a los beneficiarios de ANSES, ya que el incremento será menor al de la inflación.

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ANSES: de cuánto será el aumento real a jubilados y pensionados en mayo

Según explicaron desde ANSES, la inflación anunciada fue del 3,4%, pero el aumento real a jubilados y pensionados será de 3,38%, es decir, 0,02 milésimas menos.