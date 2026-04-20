No será del 3,4%: ANSES informó de cuánto será el verdadero aumento para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuál será el aumento real que habrá en mayo y explicó que este difiere en cuanto al porcentaje de inflación por una pequeña diferencia.
Desde ANSES manifestaron que esa diferencia que surge entre la inflación de marzo dada a conocer por el INDEC y el aumento que tendrán jubilados y pensionados se debe a que el organismo toma dos decimales y no redondea, como hace el organismo estadístico. En este caso, ese mecanismo va a perjudicar a los beneficiarios de ANSES, ya que el incremento será menor al de la inflación.
ANSES: de cuánto será el aumento real a jubilados y pensionados en mayo
Según explicaron desde ANSES, la inflación anunciada fue del 3,4%, pero el aumento real a jubilados y pensionados será de 3,38%, es decir, 0,02 milésimas menos.
Con este incremento, las jubilaciones y las pensioes quedan de la siguiente manera en mayo
- Haber mínimo con aumento: $393.174,10. Bono extraordinario: $70.000. Total a cobrar: $463.174,10
- Jubilación máxima: $2.645.689,40
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27 + bono = $384.539,27
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez/Vejez: $275.221,87 + bono = $345.221,87
Además del pago de los beneficios, desde ANSES explicaron que en mayo, los jubilados mantendrán los beneficios de descuentos en comercios de cercanías y en supermercados, donde pueden llegar a ahorrar hasta $25.000 usando la tarjeta de débito asociada a las cuentas en las que cobran.
Calendario de pagos de mayo 2026: ¿cuándo cobro según mi DNI?
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo