La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó para este mes de abril un incremento del 2,9%, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste redefine no solo el piso de ingresos para los sectores más vulnerables, sino también el techo máximo del sistema previsional argentino.
Con tope: esto es lo máximo que puede cobrar un jubilado de ANSES en abril
La ANSES confirmó los montos definitivos tras el ajuste por movilidad. Mientras la mínima recibe un bono de refuerzo, los haberes más altos tienen un límite establecido que supera los 2,5 millones de pesos
Para este cuarto mes del año, ANSES ha fijado los extremos de la pirámide de cobros, dejando claro quiénes acceden a los refuerzos y quiénes alcanzan el límite permitido por ley en lo que tiene que ver con los jubilados.
Los montos de abril: de la mínima jubilación a la máxima
De acuerdo con la resolución oficial de ANSES, así quedaron las escalas para los jubilados:
- Haber Jubilatorio Máximo: El tope salarial para un jubilado en abril de 2026 se ubicó en $2.559.188,80.
- Haber Jubilatorio Mínimo: El haber base quedó en $380.319,31.
- Bono de Refuerzo: Se mantiene el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima, elevando su bolsillo a un total de $450.319,31.
Un dato a tener en cuenta es que los jubilados que perciben el haber máximo no reciben el bono de refuerzo, ya que este beneficio está destinado exclusivamente a quienes cobran la mínima o montos proporcionales hasta alcanzar el tope de $450.319,31.
Calendario de pago: ¿Cuándo cobran los haberes superiores?
A diferencia de los haberes mínimos, que comenzaron su cronograma el pasado 10 de abril, los jubilados y pensionados que superan la mínima (incluyendo a quienes cobran la máxima) percibirán sus haberes durante la última semana del mes, dispuso ANSES:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril