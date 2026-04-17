Con tope: esto es lo máximo que puede cobrar un jubilado de ANSES en abril

Para este cuarto mes del año, ANSES ha fijado los extremos de la pirámide de cobros, dejando claro quiénes acceden a los refuerzos y quiénes alcanzan el límite permitido por ley en lo que tiene que ver con los jubilados.

anses, jubilados (4)

Los montos de abril: de la mínima jubilación a la máxima

De acuerdo con la resolución oficial de ANSES, así quedaron las escalas para los jubilados: