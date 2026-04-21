ANSES Calendario de pago: cuándo cobran los jubilados en mayo 2026

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya definió el cronograma de pagos para el mes de mayo de 2026. Tras la oficialización del reajuste del 3,38% (basado en la inflación de marzo) y la confirmación de que el bono de $70.000 se mantiene vigente, los jubilados ya pueden consultar su fecha exacta de cobro según la terminación de su DNI.
Este mes es particular debido al feriado del lunes 25 de mayo, lo que obligó a realizar ajustes en los días de pago para los haberes más altos.
¿Cuándo cobro la jubilación mínima en mayo?
Como es habitual, el calendario comienza con los beneficiarios que perciben el haber mínimo. El total a cobrar en este grupo será de $463.174,10 (incluyendo el bono extraordinario).
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Fechas de cobro para jubilaciones superiores a la mínima
Para quienes superan el monto básico, el pago se concentra en la última semana del mes. Cabe destacar que, por el feriado del Día de la Revolución, no habrá actividad bancaria el lunes 25.
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
¿Por qué es del 3,38% el incremento de ANSES y no del 3,4%?
Aunque el INDEC informó una inflación del 3,4% para marzo, el aumento real que aplicará ANSES es del 3,38%. Según el organismo previsional, esta pequeña diferencia responde a la aplicación de los decimales exactos en el cálculo de la movilidad mensual, una metodología que se viene repitiendo para asegurar la precisión en los depósitos.