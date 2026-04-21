ANSES Calendario de pago: cuándo cobran los jubilados en mayo 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Fechas de cobro para jubilaciones superiores a la mínima

Para quienes superan el monto básico, el pago se concentra en la última semana del mes. Cabe destacar que, por el feriado del Día de la Revolución, no habrá actividad bancaria el lunes 25.

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

viernes 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

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¿Por qué es del 3,38% el incremento de ANSES y no del 3,4%?

Aunque el INDEC informó una inflación del 3,4% para marzo, el aumento real que aplicará ANSES es del 3,38%. Según el organismo previsional, esta pequeña diferencia responde a la aplicación de los decimales exactos en el cálculo de la movilidad mensual, una metodología que se viene repitiendo para asegurar la precisión en los depósitos.