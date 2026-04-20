La drástica decisión que tomó Coudet después de la derrota de River frente a Boca

River intentó por todos los medios empatar, pero ante la actitud defensiva de la visita, el Millo mostró poco y nada y ni siquiera la desesperación por llegar al empate generó que el “Millonario” generara situaciones claras de gol.

Sin embargo, River se mantiene muy bien ubicado en el Torneo Apertura, ya que sigue segundo en la Zona B con 26 puntos, a solo tres del líder, que es Independiente Rivadavia y que este lunes visitará a Banfield a partir de las 17.15.

river, superclasico River perdió ante Boca.

El club de Núñez sigue bien posicionado tanto en el plano local como en el internacional, donde disputa la Copa Sudamericana.

Darío Herrera no le cobró un claro penal a River sobre el final del partido

Muchos jugadores quedaron en deuda con la hinchada millonaria. Además sobre el final del partido el juez Darío Herrera no le cobró un penal al dueño de casa ante un claro empujón del marcador lateral Lautaro Blanco sobre el central Lucas Martínez Quarta. El VAR no llamó al árbitro para que revisara la jugada, algo que provocó polémica.