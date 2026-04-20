La drástica decisión que tomó Coudet después de la derrota de River frente a Boca

Eduardo Coudet tomó una drástica decisión. El entrenador de River decidió este lunes darles el día libre a sus jugadores, luego de la dura caída de este domingo en el Superclásico ante Boca, por la 15ta fecha del Torneo Apertura. El equipo xeneize ganó por 1 a 0 por el gol de penal del mediocampista Leandro Paredes.
Así el plantel del Millonario volverá a entrenar recién este martes, para comenzar a planificar el encuentro del próximo sábado 25 de abril ante Aldosivi de Mar del Plata, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
La caída ante el Xeneize significó la primera derrota de Coudet desde que es el DT de River, ya que llevaba seis triunfos y solo un empate, contando el certamen local y la Copa Sudamericana.
River intentó por todos los medios empatar, pero ante la actitud defensiva de la visita, el Millo mostró poco y nada y ni siquiera la desesperación por llegar al empate generó que el “Millonario” generara situaciones claras de gol.
Sin embargo, River se mantiene muy bien ubicado en el Torneo Apertura, ya que sigue segundo en la Zona B con 26 puntos, a solo tres del líder, que es Independiente Rivadavia y que este lunes visitará a Banfield a partir de las 17.15.
El club de Núñez sigue bien posicionado tanto en el plano local como en el internacional, donde disputa la Copa Sudamericana.
Darío Herrera no le cobró un claro penal a River sobre el final del partido
Muchos jugadores quedaron en deuda con la hinchada millonaria. Además sobre el final del partido el juez Darío Herrera no le cobró un penal al dueño de casa ante un claro empujón del marcador lateral Lautaro Blanco sobre el central Lucas Martínez Quarta. El VAR no llamó al árbitro para que revisara la jugada, algo que provocó polémica.