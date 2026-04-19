Cómo quedaron Boca y River en el Torneo Apertura después del triunfo xeneize en el Superclásico

Boca quedó prácticamente clasificado a los playoffs del Torneo Apertura y River no pudo alcanzar transitoriamente la punta de la Zona B después del clásico que los Xeneizes ganaron 1 a 0 en el Monumental.
Boca quedó prácticamente clasificado a los playoffs del Torneo Apertura y River no pudo alcanzar transitoriamente la punta de la Zona B después del clásico.
Boca quedó prácticamente clasificado a los playoffs del Torneo Apertura y River no pudo alcanzar transitoriamente la punta de la Zona B después del clásico que los Xeneizes ganaron 1 a 0 en el Monumental.
Más allá de todo lo emocional e histórico que siempre hay en juego entre los dos gigantes del fútbol argentino el encuentro no definía demasiadas cosas ya que los Millonarios ya estaban clasificados a los octavos de final y Boca, con la victoria, quedó virtualmente dentro de los 8 primeros cuando faltan solo dos fechas.
Lo más importante que arroja el resultado del Superclásico es que Boca llegará fortalecido anímica y futbolísticamente a la definición y River lo hará con muchas más dudas y habiendo resignado la racha positiva que ostentaba con el Chacho Coudet como entrenador.
Si hablamos de DT, Claudio Úbeda fue el otro gran ganador de este domingo ya que su récord como entrenador de Boca ante River es impecable: dos jugados, dos ganados.
River perdió después de 5 victorias seguidas en el Torneo Apertura desde que asumió Coudet en reemplazo de Marcelo Gallardo. Pese a la caída, el Millonario sigue segundo en la Zona B con 26 puntos, junto a Argentinos Juniors y a 3 puntos de Independiente Rivadavia.
Tras superar los cuestionamientos contra el DT Claudio Úbeda, Boca, está en un gran momento, ya que está invicto de 14 partidos y ganó 5 de sus últimos 6 partidos.
El xeneize está tercero en su zona con 24 unidades, detrás de Estudiantes (27) y Vélez (25) y delante de Lanús (22), Independiente y Talleres (21).
En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia, el jueves 23 de marzo a las 20:00, mientras que el elenco que conduce Eduardo Coudet jugará como local ante Aldosivi, el sábado 25 de abril desde las 21:30.