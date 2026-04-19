Cómo quedaron Boca y River en el Torneo Apertura después del triunfo xeneize en el Superclásico

Si hablamos de DT, Claudio Úbeda fue el otro gran ganador de este domingo ya que su récord como entrenador de Boca ante River es impecable: dos jugados, dos ganados.

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River y Boca después del Superclásico

River perdió después de 5 victorias seguidas en el Torneo Apertura desde que asumió Coudet en reemplazo de Marcelo Gallardo. Pese a la caída, el Millonario sigue segundo en la Zona B con 26 puntos, junto a Argentinos Juniors y a 3 puntos de Independiente Rivadavia.

Tras superar los cuestionamientos contra el DT Claudio Úbeda, Boca, está en un gran momento, ya que está invicto de 14 partidos y ganó 5 de sus últimos 6 partidos.

El xeneize está tercero en su zona con 24 unidades, detrás de Estudiantes (27) y Vélez (25) y delante de Lanús (22), Independiente y Talleres (21).

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia, el jueves 23 de marzo a las 20:00, mientras que el elenco que conduce Eduardo Coudet jugará como local ante Aldosivi, el sábado 25 de abril desde las 21:30.