River y Boca se enfrentan en el Monumental en una nueva edición del Superclásico: hora, TV y formaciones

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que asumió Eduardo Coudet en reemplazo de Marcelo Gallardo. Por ello el Millonario está segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que Independiente Rivadavia.

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Mientras que en la Copa Sudamericana River viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela y está primero en el Grupo H.

merentiel-aranda-boca Merentiel y Aranda se destacan en Boca.

Fausto Vera (tiene un esguince en el ligamento colateral medial) y el colombiano Juan Fernando Quintero (tiene un problema muscular en el psoas) son ausencias de peso en el elenco de Núñez.

Tras superar los cuestionamientos contra el DT Claudio Úbeda, Boca, está en un gran momento, ya que está invicto de 12 partidos y ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

El Xeneize está cuarto en la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

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Mientras que en la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Las probables formaciones de River y Boca: