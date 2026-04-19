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River y Boca se enfrentan en el Monumental en una nueva edición del Superclásico: hora, TV y formaciones

River y Boca se medirán este domingo en el estadio Monumental por la 15ta fecha del Torneo Apertura, en una nueva edición del Superclásico

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Sebastián Driussi y Leandro Paredes son dos de los referentes de River y Boca en el Superclásico.

Sebastián Driussi y Leandro Paredes son dos de los referentes de River y Boca en el Superclásico.

Una vez más se paralizará el país. River y Boca se enfrentarán este domingo desde las 17 en el estadio Monumental por la 15ta fecha del Torneo Apertura, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

El atrayente encuentro se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium, el árbitro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Tomás Galván - River
Galv&aacute;n y Driussi son dos de los buenos jugadores de River.

Galván y Driussi son dos de los buenos jugadores de River.

Ambos equipos llegan a este encuentro jugando bien y con buenas rachas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que asumió Eduardo Coudet en reemplazo de Marcelo Gallardo. Por ello el Millonario está segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que Independiente Rivadavia.

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Mientras que en la Copa Sudamericana River viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela y está primero en el Grupo H.

merentiel-aranda-boca
Merentiel y Aranda se destacan en Boca.

Merentiel y Aranda se destacan en Boca.

Fausto Vera (tiene un esguince en el ligamento colateral medial) y el colombiano Juan Fernando Quintero (tiene un problema muscular en el psoas) son ausencias de peso en el elenco de Núñez.

Tras superar los cuestionamientos contra el DT Claudio Úbeda, Boca, está en un gran momento, ya que está invicto de 12 partidos y ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

El Xeneize está cuarto en la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

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Mientras que en la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Las probables formaciones de River y Boca:

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
  • Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Héctor Paletta
  • Hora: 17. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

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