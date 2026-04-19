Los Pumas 7s cayeron la final del Seven de Hong Kong: así está el SVNS World Championship

La definición de esta temporada en el Circuito Mundial será en 3 torneos y los dos que faltan disputarse se jugarán en Valladolid (España) del 29 al 31 de mayo y Bordeaux (Francia) del 5 al 7 de junio.

Los Pumas 7s y una jornada de mayor a menor

Para alcanzar la final del Seven de Hong Kong por tercera vez en 50 ediciones (fue campeón el año pasado y finalista en 2004) el seleccionado nacional comenzó la jornada de este domingo venciendo a España 19 a 12 con tries de Matteo Graziano, Santino Zangara y Sebastián Dubuc; y conversiones de Joaquín Pellandini y Juan Patricio Batac.

Embed ¡De Hurling a Hong Kong sin escalas!



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Ya en la final, pese al empate transitorio que estableció el try de Santino Zangara convertido por Santiago Vera Feld, Los Pumas 7s cayeron por 35 a 7 ante Sudáfrica que obtuvo su cuarto título consecutivo en el Circuito (había ganado la fase regular) y se coronó campeón en Hong Kong por primera vez en su historia.

Embed Lucho juntó las marcas y le dejó el try servido a Santino Zangara.



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Las Yaguaretés se despidieron con una victoria

En la competencia femenina Las Yaguaretés vencieron a Sudáfrica por 25 a 10 y culminaron el puesto 11 del Seven de Hong Kong.

55216427893_25707113b0_k Las Yaguaretés cerraron bien su paso por Hong Kong.

Cristal Escalante, Sofía González, Virginia Brígido, Talía Rodich y Azul Medina marcaron los tries del equipo nacional femenino que busca meterse entre los 8 mejores del SVNS World Championship y obtener así un lugar el Circuito Mundial de la próxima temporada.

Vale destacar que Sofía González recibió el premio a la mejor jugadora novata del certamen, primera vez en la historia que se lo otorgan a una mujer.