Los Pumas 7s cayeron la final del Seven de Hong Kong: así está el SVNS World Championship

Los Pumas 7s no pudieron coronar una muy buena campaña y cayeron ante Sudáfrica en la final del Seven de Hong Kong, primera de las tres etapas del SVNS World Championship.
Los Pumas 7s no pudieron coronar una muy buena campaña y cayeron ante Sudáfrica en la final del Seven de Hong Kong, primera de las tres etapas del SVNS World Championship.
Los Pumas 7s no pudieron coronar una muy buena campaña y cayeron ante Sudáfrica en la final del Seven de Hong Kong, primera de las tres etapas del SVNS World Championship.
El seleccionado nacional había superado previamente en semifinales a España y aunque que no pudieron repetir el título obtenido el año pasado se fueron con la cabeza en alto del torneo más tradicional de la especialidad.
Con este resultado el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora quedó segundo en las posiciones del SVNS World Championship con 18 puntos, detrás de los Blitzboks sudafricanos (20) y delante de España (16), Nueva Zelanda (14) y Fiji (12).
La definición de esta temporada en el Circuito Mundial será en 3 torneos y los dos que faltan disputarse se jugarán en Valladolid (España) del 29 al 31 de mayo y Bordeaux (Francia) del 5 al 7 de junio.
Para alcanzar la final del Seven de Hong Kong por tercera vez en 50 ediciones (fue campeón el año pasado y finalista en 2004) el seleccionado nacional comenzó la jornada de este domingo venciendo a España 19 a 12 con tries de Matteo Graziano, Santino Zangara y Sebastián Dubuc; y conversiones de Joaquín Pellandini y Juan Patricio Batac.
Ya en la final, pese al empate transitorio que estableció el try de Santino Zangara convertido por Santiago Vera Feld, Los Pumas 7s cayeron por 35 a 7 ante Sudáfrica que obtuvo su cuarto título consecutivo en el Circuito (había ganado la fase regular) y se coronó campeón en Hong Kong por primera vez en su historia.
En la competencia femenina Las Yaguaretés vencieron a Sudáfrica por 25 a 10 y culminaron el puesto 11 del Seven de Hong Kong.
Cristal Escalante, Sofía González, Virginia Brígido, Talía Rodich y Azul Medina marcaron los tries del equipo nacional femenino que busca meterse entre los 8 mejores del SVNS World Championship y obtener así un lugar el Circuito Mundial de la próxima temporada.
Vale destacar que Sofía González recibió el premio a la mejor jugadora novata del certamen, primera vez en la historia que se lo otorgan a una mujer.