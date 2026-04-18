Los Pumas 7s, a semifinales en el Seven de Hong Kong: cuándo juegan y dónde verlo

Por el lado del combinado femenino, Las Yaguaretés sufrieron una ajustada derrota contra España en tiempo extra, quedando en el último puesto del grupo C, por lo que pasaron a jugar por el noveno puesto, allí perdieron ante Brasil y a las 23.46 de este sábado definirán el 11mo. lugar la competencia femenina.

rugby-los pumas 7s-sudafrica-hong kong (1) Los Pumas 7s jugaron gran parte del encuentro con Sudáfrica con un hombre menos y eso condicionó el resultado final.

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés, en el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7s arrancaron en el Seven de Hong Kong, primero de los 3 torneos que componen el SVNS World Championship superando a España por 38 a 14 y luego a Uruguay por 40 a 19.

Frente a Sudáfrica, poco pudieron hacer ya que no solo fueron claramente superados sino que jugaron buena parte del partido con un jugador menos por la expulsión del tucumano Arrieta, por un tackle peligroso.

El 38-0 determinó que Los Pumas 7s clasifiquen a cuartos de final como uno de los mejores terceros y tuvieran que enfrentar al siempre poderoso Fiji.

Embed ¡LOS PUMAS 7S A SEMIFINALES!



El seleccionado argentino venció 24-17 a Fiji y sueña con la etapa de Hong Kong.



⏰ Desde las 03:23hs del domingo buscará la final ante España.



UAR



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En ese partido el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora mostró su otra cara, hizo un partidazo y ganó 24 a 17 para meterse en semifinales con dos tries de Marcos Moneta y otros dos de Santiago Álvarez, una conversión de Moneta y otra de Santiago Vera Feld.

Dos derrotas de Las Yaguaretés

Las Yaguaretés tuvieron una segunda jornada en la que merecieron mejor suerte ya que perdieron con España, en el tiempo extra, después de haber empatado 12-12 y luego cayeron ajustadamente ante Brasil 19-17.

rugby-las yaguaretes-españa-hong kong (1) Las Yaguaretés cayeron ajustadamente y en muerte súbita frente a España en el cierre de la fase de grupos del Seven de Hong Kong.

Las chicas argentinas, sumando experiencia en este nivel de competencia, jugarán este sábado a las 23.46 por 11mo. lugar ante Sudáfrica.