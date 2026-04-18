Los Pumas 7s, a semifinales en el Seven de Hong Kong: cuándo juegan y dónde verlo

Luego de un auspicioso arranque con dos triunfos en el Seven de Hong Kong,Los Pumas 7s tuvieron una segunda jornada llena de emociones ya que pasaron de una dura derrota contra Sudáfrica que los relegó al tercer puesto del grupo a vencer en un partidazo ante Fiji en cuartos de final. Por su parte, Las Yaguaretés cosecharon otras dos ajustadas caídas ante España y Brasil.
Los Pumas 7s cayeron 38-0 ante los sudafricanos, con la desventaja de jugar con un hombre menos desde el primer tiempo, por expulsión de Martiniano Arrieta, y esto condicionó a los argentinos que por diferencia de tantos pasaron de primeros a terceros en su grupo.
Ya en cuartos de final, apareció el temple del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora para ganarle un partidazo a Fiji por 24 a 17 y avanzar a semifinales donde jugarán con España a las 3.23 del domingo, con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
Por el lado del combinado femenino, Las Yaguaretés sufrieron una ajustada derrota contra España en tiempo extra, quedando en el último puesto del grupo C, por lo que pasaron a jugar por el noveno puesto, allí perdieron ante Brasil y a las 23.46 de este sábado definirán el 11mo. lugar la competencia femenina.
Los Pumas 7s y Las Yaguaretés, en el Seven de Hong Kong
Los Pumas 7s arrancaron en el Seven de Hong Kong, primero de los 3 torneos que componen el SVNS World Championship superando a España por 38 a 14 y luego a Uruguay por 40 a 19.
Frente a Sudáfrica, poco pudieron hacer ya que no solo fueron claramente superados sino que jugaron buena parte del partido con un jugador menos por la expulsión del tucumano Arrieta, por un tackle peligroso.
El 38-0 determinó que Los Pumas 7s clasifiquen a cuartos de final como uno de los mejores terceros y tuvieran que enfrentar al siempre poderoso Fiji.
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¡LOS PUMAS 7S A SEMIFINALES!
El seleccionado argentino venció 24-17 a Fiji y sueña con la etapa de Hong Kong.
⏰ Desde las 03:23hs del domingo buscará la final ante España.
En ese partido el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora mostró su otra cara, hizo un partidazo y ganó 24 a 17 para meterse en semifinales con dos tries de Marcos Moneta y otros dos de Santiago Álvarez, una conversión de Moneta y otra de Santiago Vera Feld.
Dos derrotas de Las Yaguaretés
Las Yaguaretés tuvieron una segunda jornada en la que merecieron mejor suerte ya que perdieron con España, en el tiempo extra, después de haber empatado 12-12 y luego cayeron ajustadamente ante Brasil 19-17.
Las chicas argentinas, sumando experiencia en este nivel de competencia, jugarán este sábado a las 23.46 por 11mo. lugar ante Sudáfrica.