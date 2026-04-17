Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Hong Kong: resultados de la primera jornada y lo que viene

Embed ⚡ ¿ASÍ DE RÁPIDO O MÁS?



ℹ️ A Marcos Moneta le bastaron tan solo diez segundos para abrir el marcador frente a España, en Hong Kong.



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Más tarde, ante Uruguay, los tries argentinos los marcaron Luciano González (2), De Haro, Mare, Gregorio Pérez Pardo y Moneta; mientras que De Haro (2), Mare, Vera Feld y Joaquín Pellandini sumaron conversiones.

El próximo partido para Los Pumas 7s será ante Sudáfrica este viernes desde las 23:39 hora argentina, con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.

Dos caídas de Las Yaguaretés

Las Yaguaretés tuvieron a Francia como primer rival y cayeron pese al try de Josefina Padellaro, sumado a un try y dos conversiones de Sofía González. Luego, Estados Unidos fue el segundo rival y la conquista de Talía Rodich no fue suficiente para evitar la derrota.

55212545173_210e02f3c9_k Las Yaguaretés sufrieron dos derrotas.

Este viernes, desde las 22:30 hora argentina (TV por Fox Sports y Disney Plus), el seleccionado femenino cerrará la fase de grupos ante España.