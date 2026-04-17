Los Pumas 7s y Las Yaguaretés en el Seven de Hong Kong: resultados de la primera jornada y lo que viene

Los Pumas 7s consiguieron dos victorias y Las Yaguaretés padecieron dos derrotas en la jornada inicial del Seven de Hong Kong, primero de los 3 torneos que componen el SVNS World Championship.
Los Pumas 7s consiguieron dos victorias y Las Yaguaretés padecieron dos derrotas en la jornada inicial del Seven de Hong Kong,
Los Pumas 7s consiguieron dos victorias y Las Yaguaretés padecieron dos derrotas en la jornada inicial del Seven de Hong Kong, primero de los 3 torneos que componen el SVNS World Championship.
El seleccionado masculino debutó venciendo a España por 38 a 14 y luego batió a Uruguay por 40 a 19 mientras que el equipo nacional femenino empezó perdiendo con Francia 29 a 14 y después cayó frente a Estados Unidos por 27-5.
En el debut, los dirigidos por Santiago Gómez Cora superaron a España con tries de Marcos Moneta (2), Pedro de Haro (2), Santiago Vera Feld y el tucumano Martiniano Arrieta, sumados a 3 goles de Vera Feld y uno de Santiago Mare.
Más tarde, ante Uruguay, los tries argentinos los marcaron Luciano González (2), De Haro, Mare, Gregorio Pérez Pardo y Moneta; mientras que De Haro (2), Mare, Vera Feld y Joaquín Pellandini sumaron conversiones.
El próximo partido para Los Pumas 7s será ante Sudáfrica este viernes desde las 23:39 hora argentina, con TV en vivo por Fox Sports y Disney Plus.
Las Yaguaretés tuvieron a Francia como primer rival y cayeron pese al try de Josefina Padellaro, sumado a un try y dos conversiones de Sofía González. Luego, Estados Unidos fue el segundo rival y la conquista de Talía Rodich no fue suficiente para evitar la derrota.
Este viernes, desde las 22:30 hora argentina (TV por Fox Sports y Disney Plus), el seleccionado femenino cerrará la fase de grupos ante España.