Miguel Ángel Borja rompió el silencio y confirmó que estuvo a un paso de jugar en Boca

Las revelaciones de Borja sobre el interés de Boca

En una entrevista concedida a ESPN Colombia, el actual delantero del Al-Wasl disipó los rumores y ratificó la veracidad del interés formal de Boca. “Fue real, estuve en conversaciones con directivos, con el Chelo (Delgado)”, confesó Miguel Ángel Borja, quien además manifestó su orgullo por haber sido buscado por la institución tras sus 159 partidos y 62 goles con la camiseta del River.

A su vez, el colombiano no ocultó el trasfondo familiar que rodeó la posible transferencia y el vínculo que mantiene su entorno con el Xeneize. El propio Colibrí repitió una frase de su hermano tras el frustrado pase: “Fue mi hermano, el que es hincha, que después dijo eso: 'estuve a punto de ponerte en Boca'”.

Tiempo atrás, su familiar ya se había mostrado predispuesto públicamente a escuchar una oferta de Riquelme para asistir al palco de la Bombonera, un desenlace que estuvo a mínimos detalles de concretarse antes de su partida al continente asiático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNColombia/status/2061938582181290413&partner=&hide_thread=false ¿Boca Juniors buscó a Miguel Ángel Borja?



Borja: "El interés de Boca fue real. Tuve conversaciones con directivos".



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Los números de Borja en River

Miguel Borja disputó 159 partidos con la camiseta de River: