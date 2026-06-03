La importante distinción que recibió el Estadio Feliciano Gambarte en Godoy Cruz

Durante la presentación, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, destacó que el Club Godoy Cruz viene desarrollando importantes obras e inversiones que fortalecen a la entidad, y remarcó que estas acciones generan un impacto positivo en toda la comunidad.

Costarelli sostuvo que la incorporación del Feliciano Gambarte al circuito turístico permitirá darle mayor visibilidad al crecimiento que atraviesa la institución. Como así también, acercar su historia a vecinos y visitantes.

Embed - José Mansur, presidente del Tomba, sobre el convenio que incorpora al Gambarte como espacio cultural

Por su parte, el presidente del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, José Mansur, explicó que la iniciativa surge a partir del interés del público ya que una gran cantidad de vecinos, turistas y escuelas habían manifestado interés por conocer las instalaciones de la entidad.

De hecho, el club ya venía brindando visitas guiadas para distintos públicos. Ahora, a través de este convenio, se formalizó la propuesta y se articularán acciones junto al Municipio para que quienes recorran Godoy Cruz puedan visitar también este sitio emblemático.