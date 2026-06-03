La Municipalidad y el Club Godoy Cruz Antonio Tomba firmaron un convenio para incorporar el Estadio Feliciano Gambarte al recorrido del Bus Turístico del departamento.
La importante distinción que recibió el Estadio Feliciano Gambarte en Godoy Cruz
El Club Godoy Cruz Antonio Tomba firmó un convenio en el que se distingue al Feliciano Gambarte como un espacio cultural de la comuna
En el marco del aniversario número 105 de la institución deportiva (cumplidos el pasado primero de junio), el municipio promovió -mediante convenio- incorporar al estadio de Godoy Cruz como un nuevo espacio distinguido de la comuna en el ámbito cultural. La meta es ampliar la oferta de atractivos de esta índole, además de atractivos históricos y turísticos del departamento.
El Estadio Feliciano Gambarte: un nuevo espacio cultural de la comuna de Godoy Cruz
Gracias al convenio firmado entre el Club Godoy Cruz Antonio Tomba y el Municipio comandado por Diego Costarelli, turistas, escuelas y visitantes en general podrán conocer uno de los espacios representativos del deporte mendocino con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el patrimonio deportivo y el desarrollo turístico local.
Durante la presentación, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, destacó que el Club Godoy Cruz viene desarrollando importantes obras e inversiones que fortalecen a la entidad, y remarcó que estas acciones generan un impacto positivo en toda la comunidad.
Costarelli sostuvo que la incorporación del Feliciano Gambarte al circuito turístico permitirá darle mayor visibilidad al crecimiento que atraviesa la institución. Como así también, acercar su historia a vecinos y visitantes.
Por su parte, el presidente del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, José Mansur, explicó que la iniciativa surge a partir del interés del público ya que una gran cantidad de vecinos, turistas y escuelas habían manifestado interés por conocer las instalaciones de la entidad.
De hecho, el club ya venía brindando visitas guiadas para distintos públicos. Ahora, a través de este convenio, se formalizó la propuesta y se articularán acciones junto al Municipio para que quienes recorran Godoy Cruz puedan visitar también este sitio emblemático.