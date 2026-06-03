Estefanía Banini prepara su vuelta a Mendoza y el Campus en la Villa Marista: "Para mí la pasión no tiene género"

"Creo que el fútbol lo están practicando cada vez más chicas, se están animando. La idea de los campus es empezar a formar y a que vivan estas experiencias para darle herramientas a las niñas, a las chicas, a todas las mujeres que quieran participar.", invitó la talentosa futbolista desde España donde juega profesionalmente desde hace una década.

"Lo más importante es que tengan la formación y que se encuentren el día de mañana la oportunidad con la buena formación de la chica y que pueda prosperar.", destacó.

Campus Banini Montcada Mujeres de Mendoza y otros puntos del país llegarán en julio a la Villa Marista.

Banini comenzó en el Club Cementista jugando con hombres y ha sido pionera e impulsora del fútbol femenino en Mendoza y en el país: "Por suerte rompimos esa barrera y creo que socialmente estamos creciendo muchísimo y eso me da orgullo. Para mí la pasión no tiene género, así que hay que disfrutar."

"Más allá de la diferencia con el masculino, creo que la comparación por ahí ya cansa un poco.", dijo la protaginista de 53 partidos internacionales con la Selección argentina femenina.

"Vas viendo que el fútbol va creciendo... cada vez va llegando más gente, las chicas se están animando cada vez más a jugar, ya sea amateur o profesional.", insistió Estefanía.

"Hay que hacer nuestro propio camino. Tenemos que obviamente poder dedicarnos a esto y empezar a promover el fútbol femenino. Lo importante para mí es que tengamos esa igualdad de oportunidades, que podamos dedicarnos 100% al deporte." "Hay que hacer nuestro propio camino. Tenemos que obviamente poder dedicarnos a esto y empezar a promover el fútbol femenino. Lo importante para mí es que tengamos esa igualdad de oportunidades, que podamos dedicarnos 100% al deporte."

Embed - De la Selección Argentina a Mendoza: el TREMENDO proyecto de Estefanía Banini

Lo que viene: el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa

Para julio de 2026, Kick Ball Stars tiene agendadas nuevas actividades en Mendoza con entrenamientos intensivos, jornadas técnicas, actividades formativas y experiencias dcon referentes del fútbol profesional y academias internacionales.

Camous Banini Montcada Kick Ball Stars prepara una nueva experiencia de nivel internacional.

Se realizará una nueva edición de la Experiencia Montcada & Terrassa, iniciativa internacional enfocada en la proyección de talentos juveniles, permitiendo que jóvenes futbolistas puedan acceder a entrenamientos y oportunidades en el fútbol europeo.

Las jornadas previstas combina entrenamientos específicos, partidos amistosos ante equipos locales, actividades grupales, evaluaciones y espacios de convivencia deportiva.

Paralelamente, Estefanía Banini, la máxima referente histórica del fútbol femenino nacional, realizará su campus orientado al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino, compartiendo experiencia profesional con nuevas generaciones de jugadoras.

Fecha: 2 al 5 de julio de 2026

Lugar: Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza).

Alojamiento: Dormis Malbec

Información e inscripciones: Kick Ball Stars

campus 1

Estefanía Banini se despidió del FC Badalona

Estefanía Banini anunció su desvinculación del FC Badalona de España con un sentido mensaje en sus redes sociales en el que expresó: "Hay lugares que llegan a tu vida para recordarte de dónde venís. Badalona fue uno de ellos".

Estefanía Banini Estefi no seguirá en el Badalona.

"Desde el primer día sentí la ilusión de un proyecto que quiere crecer, construir y seguir soñando. Me hizo acordar a mis comienzos, al club donde nació todo, porque encontré esa misma pasión y ganas de ir siempre por más!", insistió la mendocina de 35 años.

"Gracias a mis compañeras, al cuerpo técnico, a todas las personas que trabajan día a día por este club y a la gente por el cariño con el que me acompañaron durante esta etapa", dijo Estefi tras una temporada con 23 partidos jugados y 3 goles.

"Me llevo recuerdos hermosos y personas increíbles! Les deseo lo mejor en todo lo que viene. Estoy convencida que este proyecto seguirá creciendo y alcanzando grandes cosas. Gracias", dijo Banini quien no aclaró cuál será su futuro profesional.