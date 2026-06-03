Empleadas domésticas: cuánto cobran en junio de 2026 con aumento y aguinaldo

Empleadas domésticas

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora en junio 2026

Las tareas de limpieza corresponden a la quinta categoría del régimen de empleadas o empleados de casas particulares. Los valores mínimos por hora para cada categoría quedan así:

Supervisores (primera categoría)

Con retiro $4.297,33.

Sin retiro $4.683,64.

Cocineros (segunda categoría)

Con retiro $4.083,26.

Sin retiro $4.453,26.

Caseros (tercera categoría)

Sin retiro $3.862,18.

Asistencia y cuidado de personas (cuarta categoría)

Con retiro $3.862,18.

Sin retiro $4.295,26.

Tareas generales (limpieza, lavado, planchado, cocina, mantenimiento)

Con retiro $3.600,66.

Sin retiro $3.862,18.

Cuánto cobra una empleada doméstica 1.jpg

El sueldo mensual de las empleadas domésticas en junio

Para los que trabajan bajo la modalidad mensual (24 horas semanales o más para un mismo empleador), los sueldos mínimos en junio quedan así:

Supervisores

Con retiro $536.080,78.

Sin retiro $594.214,11.

Cocineros

Con retiro $499.868,28.

Sin retiro $553.536,65.

Caseros

Sin retiro $488.326,19

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro $488.326,19.

Sin retiro $541.255,35.

Tareas generales (limpieza, etc.)

Con retiro $441.729,02.

Sin retiro $488.326,19.

Quienes trabajen menos de 24 horas semanales deben cobrar según el valor por hora. Además, a estos montos se pueden sumar:

Adicional por antigüedad: 1% por cada año trabajado.

Adicional por zona desfavorable: 30% extra sobre el salario mínimo para quienes trabajen en zonas designadas.

Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas en junio 2026

En junio, las empleadas de casas particulares cobran la primera cuota del aguinaldo (SAC). El cálculo es simple: se toma el 50% del mejor sueldo bruto recibido entre enero y junio.

Si la persona trabajó menos de seis meses, el pago es proporcional. La fórmula entonces es: (sueldo bruto ÷ 12) x meses trabajados. El aguinaldo debe pagarse hasta el 30 de junio.

Cómo hacer el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas

Desde mayo, el recibo de sueldo se debe realizar obligatoriamente en forma digital. El trámite se realiza en el portal oficial de Casas Particulares de la AFIP (ARCA). El paso a paso:

Ingresar al portal con CUIL, CUIT o CDI y Clave Fiscal.

Seleccionar “Generar recibo sueldo” sobre el trabajador correspondiente.

Verificar y, si es necesario, corregir los datos del trabajador.

Completar los datos del período a pagar: fechas, modalidad, remuneración y horas trabajadas.

Agregar información sobre aguinaldo, vacaciones u otros conceptos si corresponde.

Hacer clic en “Generar recibo sueldo”.

Confirmar la generación y descargar el comprobante.

El empleador puede consultar todos los recibos en “Pagos y Recibos”. Las trabajadoras acceden a sus recibos electrónicos desde “Mis trabajos”, opción “Recibos de sueldo”, donde también pueden ver el historial de pagos, aportes y contribuciones.