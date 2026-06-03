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Por los 16avos de final

O'Higgins vs. Boca por Copa Sudamericana: la jugada de los chilenos para "inclinar la cancha"

Boca tendrá la oportunidad de ganar un título internacional al disputar la Copa Sudamericana, pero el equipo chileno ya comenzó el partido

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca tendrá un nuevo desafío en el segundo semestre.

Boca tendrá un nuevo desafío en el segundo semestre.

Boca tiene como principal objetivo a corto plazo y aprovechando el receso futbolístico del Mundial encontrar al sucesor de Claudio Úbeda teniendo en cuenta que en el segundo semestre enfrentarán una triple competencia: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Y quienes también piensan en la segunda parte del año es O'Higgins, equipo chileno que clasificó a los 16avos de final de la Sudamericana y deberá enfrentar a los Xeneizes en uno de los partidos más importantes del club de los últimos años.

Sin embargo, la institución trasandina se topó con un fuerte impedimento normativo que pone en duda el escenario del partido de revancha. Debido a las pautas de capacidad edilicia que rigen en los certámenes continentales, las autoridades del club chileno activaron un plan de acción para intentar defender la localía en su reducto habitual.

boca sudamericana
Boca se quedó fuera de la Libertadores, pero disputará la Sudamericana.

Boca se quedó fuera de la Libertadores, pero disputará la Sudamericana.

O'Higgins vs. Boca por Copa Sudamericana: la jugada de los chilenos para "inclinar la cancha"

El recinto principal de O'Higgins, denominado Codelco El Teniente, posee una capacidad máxima para albergar a 14.087 personas. Dicho número resulta insuficiente frente a las normativas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la cual fija un piso obligatorio de 20.000 espectadores para poder habilitar canchas en esta instancia de eliminación directa.

Frente a esta inhabilitación reglamentaria, la directiva del club elaborará un documento formal con un pedido de excepción que será remitido al ente rector del fútbol sudamericano durante el transcurso de esta semana. Los dirigentes se amparan en que cuentan con un margen de dos meses de anticipación para que las autoridades evalúen detalladamente los pormenores del caso.

Al respecto, Matías Ahumada, co-propietario del conjunto chileno, explicó: "El reglamento dice que aquí no puede jugar por una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo".

Codelco El Teniente
El estadio no cumple con el aforo para recibir a Boca.

El estadio no cumple con el aforo para recibir a Boca.

Las alternativas para O'Higgins vs. Boca

Como medida preventiva frente a una posible respuesta negativa por parte de Conmebol, O'Higgins debió registrar otros dos escenarios alternativos de acuerdo a lo informado por el periódico chileno El Mercurio.

Las variantes seleccionadas son el Estadio Nacional de Santiago, con un aforo cercano a los 50.000 asientos, y el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que cumple de forma justa con el límite exigido de 20.000 ubicaciones.

La llave de playoffs quedó programada de forma oficial para llevarse a cabo durante el mes de julio de 2026. El primer compromiso de la serie se desarrollará en las instalaciones de La Bombonera entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la definición en suelo trasandino se concretará la semana siguiente, específicamente entre los días 27 y 29 del mismo mes.

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