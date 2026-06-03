boca sudamericana Boca se quedó fuera de la Libertadores, pero disputará la Sudamericana.

O'Higgins vs. Boca por Copa Sudamericana: la jugada de los chilenos para "inclinar la cancha"

El recinto principal de O'Higgins, denominado Codelco El Teniente, posee una capacidad máxima para albergar a 14.087 personas. Dicho número resulta insuficiente frente a las normativas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la cual fija un piso obligatorio de 20.000 espectadores para poder habilitar canchas en esta instancia de eliminación directa.

Frente a esta inhabilitación reglamentaria, la directiva del club elaborará un documento formal con un pedido de excepción que será remitido al ente rector del fútbol sudamericano durante el transcurso de esta semana. Los dirigentes se amparan en que cuentan con un margen de dos meses de anticipación para que las autoridades evalúen detalladamente los pormenores del caso.

Al respecto, Matías Ahumada, co-propietario del conjunto chileno, explicó: "El reglamento dice que aquí no puede jugar por una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo".

Codelco El Teniente El estadio no cumple con el aforo para recibir a Boca.

Las alternativas para O'Higgins vs. Boca

Como medida preventiva frente a una posible respuesta negativa por parte de Conmebol, O'Higgins debió registrar otros dos escenarios alternativos de acuerdo a lo informado por el periódico chileno El Mercurio.

Las variantes seleccionadas son el Estadio Nacional de Santiago, con un aforo cercano a los 50.000 asientos, y el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que cumple de forma justa con el límite exigido de 20.000 ubicaciones.

La llave de playoffs quedó programada de forma oficial para llevarse a cabo durante el mes de julio de 2026. El primer compromiso de la serie se desarrollará en las instalaciones de La Bombonera entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la definición en suelo trasandino se concretará la semana siguiente, específicamente entre los días 27 y 29 del mismo mes.