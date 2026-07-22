Quién ganó los 50.000 dólares del Prode Mundial de Mercado Pago, que logró un récord Guinness

Los datos principales que arrojó el Prode de Mercado Pago.

La mecánica combinó el entretenimiento cotidiano y el camino fantástico de la Selección Argentina hacia la final con premios reales: cada día, la plataforma fue entregando $10.000 en órdenes de compra a 2.000 ganadores. Pero el plato fuerte llegó al cierre del torneo, cuando 3 participantes se repartieron el premio mayor de US$50.000 tras haber registrado el mejor desempeño de toda la competencia con 294 puntos.

El segundo puesto fue compartido entre 5 usuarios con 291 puntos, mientras que en el tercer lugar también quedaron 5 con 288.

A pesar de no haber ganado la final del Mundial, la Selección Argentina despertó toda la pasión de los argentinos. Foto: NA

Los campeones acertaron 74 ganadores y falló solo en 18 partidos

El podio lo compartieron 3 usuarios que igualaron en el primer puesto gracias a la precisión de sus pronósticos. El rendimiento de los ganadores habla por sí solo: acertaron 12 resultados exactos, predijeron correctamente al vencedor en 74 de los 104 encuentros y fallaron en apenas 18 partidos.

Entre los datos curiosos que dejó la edición, se destacó que el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia fue el resultado que menos participantes supieron anticipar, convirtiéndose en el gran dolor de cabeza del Prode. Y claro, finalizó 6-4 en favor del elenco inglés.