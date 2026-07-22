El Mundial 2026 no solo se jugó en las canchas de fútbol. Los celulares fueron grandes protagonistas. Es que en paralelo, una competencia virtual movió a 11 millones de personas que se engancharon con el Prode de Mercado Pago entre el 11 de junio y el 19 de julio, a lo largo de los 104 partidos del certamen.
Quién ganó los 50.000 dólares del Prode Mundial de Mercado Pago, que logró un récord Guinness
La competencia de pronósticos de resultados del Mundial 2026 de Mercado Pago reunió a 11 millones de usuarios durante los 104 partidos del torneo
Además, tres personas terminaron en el primer lugar y se repartieron el premio mayor, que fue de US$ 50.000.
A pesar de que fue popularmente conocido el juego, vale destacar lo que sucedió. Alrededor de 11 millones de personas se prendieron a completar los resultados de todos los partidos del Mundial, lo que significa un record que entró en los Guinness. El resultado exacto daba 6 puntos, mientras que acertar solo al ganador o empate daba 3.
La mecánica combinó el entretenimiento cotidiano y el camino fantástico de la Selección Argentina hacia la final con premios reales: cada día, la plataforma fue entregando $10.000 en órdenes de compra a 2.000 ganadores. Pero el plato fuerte llegó al cierre del torneo, cuando 3 participantes se repartieron el premio mayor de US$50.000 tras haber registrado el mejor desempeño de toda la competencia con 294 puntos.
El segundo puesto fue compartido entre 5 usuarios con 291 puntos, mientras que en el tercer lugar también quedaron 5 con 288.
Los campeones acertaron 74 ganadores y falló solo en 18 partidos
El podio lo compartieron 3 usuarios que igualaron en el primer puesto gracias a la precisión de sus pronósticos. El rendimiento de los ganadores habla por sí solo: acertaron 12 resultados exactos, predijeron correctamente al vencedor en 74 de los 104 encuentros y fallaron en apenas 18 partidos.
Entre los datos curiosos que dejó la edición, se destacó que el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia fue el resultado que menos participantes supieron anticipar, convirtiéndose en el gran dolor de cabeza del Prode. Y claro, finalizó 6-4 en favor del elenco inglés.
En pocas palabras
- Récord Guinness: la competencia de pronósticos del Mundial 2026 de Mercado Pago reunió a 11 millones de usuarios.
- Premio Mayor: tres usuarios se repartieron US$ 50.000 al acertar 74 resultados y fallar en solo 18 partidos.
- Participación: el juego se desarrolló durante los 104 partidos del torneo, premiando diariamente a miles de participantes.