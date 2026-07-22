El Ratón Ayala le metió una piña a una figura de España en la final del Mundial y ahora se hizo cargo

Roberto Ayala le metió un cortito al jugador español.

El Ratón Ayala se hizo cargo

En diálogo con Esports Migdia en Valencia Capital Radio, Roberto Ayala se refirió a la situación que dio la vuelta al mundo: "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está".

"Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí", manifestó el ex defensor que tiene un gran sentido de pertenencia en Valencia ya que allí ganó dos Ligas, una Copa UEFA y una Supercopa de Europa.

Lionel Scaloni apenas identificó que podían haber problemas dentro de la cancha cuando terminó el partido corrió para separar a los jugadores y comenzó a felicitar a los rivales; ante esto Ayala manifestó: "Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y atinamos a ir a buscar a nuestros jugadores y evitar que termine de esa manera porque no somos eso”.

Roberto Ayala está dispuesto a pedirle perdón a Dani Olmo

Dejando el episodio atrás es que decidió pensar en qué hará si se vuelve a cruzar a Dani Olmo: "Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona"

Leandro Paredes también protagonista de altercados físicos con jugadores de España: "Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”.

La FIFA comunicó que inició una investigación que identificará los golpes que se produjeron luego que el colegiado pitara el final del partido donde Leandro Paredes, Thiago Almada, Roberto Ayala y Nahuel Molina fueron parte de algún hecho de violencia.