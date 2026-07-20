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Escándalo absoluto en la final: la piña que el Ratón Ayala le dio a una figura española

El grave altercado físico entre Roberto Ayala y un futbolista de la Furia Roja tuvo lugar cuando finalizó el partido, pero pocos pudieron verlo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Roberto Ayala fue protagonista de un tenso momento.

Roberto Ayala fue protagonista de un tenso momento.

Las pulsaciones a mil que caracterizan a una definición por la Copa del Mundo rompieron los límites de la deportividad una vez concluido el duelo entre Argentina y España. Mientras los futbolistas ibéricos festejaban la consagración y los sudamericanos asimilaban la caída, un tenso episodio extradeportivo se gestó en pleno campo de juego que tuvo como protagonista a Roberto Ayala.

Las pantallas globales se concentraron en las lágrimas de los jugadores y el júbilo de los vencedores, dejando completamente de lado una situación de máxima tensión.

Fuera del encuadre de la transmisión principal, se desató una fuerte trifulca que involucró de forma directa al histórico ex defensor y actual colaborador de Lionel Scaloni.

El momento justo de cuando Roberto Ayala golpe&oacute; a Dani Olmo.

El momento justo de cuando Roberto Ayala golpeó a Dani Olmo.

La piña que el Ratón Ayala le dio a una figura española

Ayala perdió los estribos en medio de la frustración por el resultado adverso y confrontó físicamente a Dani Olmo. El asistente técnico del equipo conducido por Lionel Scaloni arremetió de forma inesperada contra el atacante de la escuadra europea, propinándole un golpe que encendió las alarmas de los presentes en el perímetro.

La secuencia ocurrió con una rapidez pasmosa y se vio favorecida por la distracción generalizada de los medios de comunicación, enfocados en retratar el festejo del plantel campeón en el centro de la escena.

El violento ademán del ex zaguero central dejó estupefactos a los pocos testigos que se encontraban en las cercanías, quienes no esperaban una reacción de ese calibre por parte del colaborador Albiceleste.

La rápida intervención de los auxiliares de ambas delegaciones impidió que el encontronazo pasara a mayores o desatara una batalla campal en los minutos posteriores al pitazo final. Los integrantes del plantel español rodearon rápidamente a su compañero para protegerlo, al tiempo que los allegados argentinos retiraron a Ayala del lugar con el objetivo de calmar los ánimos y evitar mayores agresiones.

Por su lado, Leandro Paredes también protagonista de una escena violenta cuando confrontó a Éric García y a Gavi, golpeando al primero en el cuello y el segundo jugador de España terminó en el suelo ya que el mediocampista argentino recibió la ayuda de Thiago Almada para desplomar al rival.

Dani Olmo fue agredido por Roberto Ayala.

Dani Olmo fue agredido por Roberto Ayala.

Qué dijo Dani Olmo luego de ser golpeado por Roberto Ayala

Al ser consultado por la reacción del argentino, Dani Olmo dejó un sentido mensaje: "No nos importa, al final creo que también es importante los valores que querés transmitir hacia afuera".

"Somos un ejemplo para muchos niños y niñas y creo que ellos deben también ser un ejemplo para todos y para bien", explicó el jugador español que se consagró campeón del mundo con 28 años.

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