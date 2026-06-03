No es por ciberseguridad: por qué recomiendan reiniciar el teléfono una vez por semana

apagar celular telefono Conocé los beneficios de reiniciar el celular.

Según informan los especialistas de Xataka, el funcionamiento ininterrumpido de aplicaciones, la ejecución de actualizaciones automáticas y el trabajo constante de los procesos en segundo plano provocan que el sistema operativo del teléfono acumule pequeños errores de funcionamiento de manera progresiva.

Esta actividad suele derivar inevitablemente en la saturación de la memoria RAM de los equipos. Al apagar y encender el teléfono, forzamos el cierre completo de todas las tareas que se encuentran activas en ese instante, logrando liberar recursos del sistema y devolviendo la fluidez y velocidad original al celular.

Además, reiniciar el teléfono representa una optimización notable y eficiente de la autonomía general de la batería debido a que se detienen de forma instantánea aquellos procesos ocultos que operan en segundo plano y que consumen energía de la batería continuamente sin que podamos percibirlo.

Por otro lado, reiniciar el teléfono interrumpirá de raíz todos los procesos que han quedado congelados en el sistema, limpiando los registros temporales de la memoria de manera totalmente efectiva.

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¿Cada cuánto tiempo debemos reiniciar el teléfono?

La regla general nos dice que debemos reiniciar el teléfono una vez por semana. En celulares viejos, la recomendación pasará por apagar y prender el dispositivo cada cinco días. Por último, en smartphones de última generación, el procedimiento puede realizarse una vez al mes, ya que el propio sistema operativo acostumbra a administrar las actualizaciones de software y los reinicios requeridos de forma totalmente automatizada.