Tras años de abandono, repavimentarán una ruta clave de la Patagonia que conecta con uno de los destinos turísticos más lindos del sur

La provincia de Neuquén avanza con la pavimentación de la Ruta Provincial 65, el corredor que une la Ruta Nacional 40 con Villa Traful, una de las localidades más pintorescas de la Patagonia argentina. La obra ya supera el 54% de avance y forma parte de un plan estratégico destinado a mejorar la conectividad regional y potenciar el desarrollo turístico de la zona.

Villa Traful, ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, es considerada uno de los destinos más atractivos del sur argentino por sus paisajes de montaña, sus miradores naturales y las aguas transparentes del lago Traful. Sin embargo, el acceso por la Ruta Provincial 65 ha sido históricamente una de las principales demandas de residentes y visitantes debido al desgaste acumulado y las dificultades de circulación.

pavimentación de la Ruta Provincial 65, (1)

¿Por qué esta ruta es vital?

El proyecto contempla la pavimentación total de 58 kilómetros. Actualmente se trabaja sobre los primeros 34 kilómetros, mientras que los 24 restantes serán licitados en una segunda etapa. Una vez finalizada, la obra permitirá contar con un corredor completamente asfaltado entre Villa Traful y la Ruta Nacional 40, mejorando significativamente la seguridad vial y los tiempos de viaje.

Los trabajos incluyen movimiento de suelos, construcción de estructuras de contención, colocación de mallas reforzadas y otras intervenciones destinadas a garantizar la estabilidad del camino en una geografía compleja, marcada por pendientes y condiciones climáticas exigentes.

Desde el gobierno neuquino destacan que la iniciativa forma parte de un programa más amplio de modernización vial. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, señaló que la ruta permitirá consolidar una conexión estratégica para el sur provincial y fortalecer una de las actividades económicas más importantes de la región: el turismo.