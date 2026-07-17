Una niña de 10 años murió este jueves en un accidente ocurrido sobre la Ruta 2, en el partido de La Plata, en Buenos Aires.
Accidente en la ruta: una nena de 10 años murió en un grave choque entre un auto y una camioneta
El hecho ocurrió sobre la Ruta 10 cuando los dos vehículos chocaron. Ambos conductores resultaron golpeados pero están fuera de peligro
La pequeña, que fue identificada con las iniciales L.V, viajaba como acompañante en un Renault Logan que manejaba su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años, cuando su vehículo chocó contra una Ford Ranger que era manejada por Daniel Reyes Benítez, de 29 años.
El accidente entre ambos vehículos fue tan fuerte que hubo que desplegar un numeroso operativo de emergencia en el que los bomberos voluntarios tuvieron que trabajar a la par de los médicos del SAME.
Fue justamente una de estas médicas la que constató la muerte de la menor en el lugar del accidente. En tanto, su madre y el fueron asistidos y trasladados al Hospital Alejandro Korn -de Melchor Romero- para recibir atención médica.
La escena fue preservada para la realización de pericias, con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Número 12 del Departamento Judicial La Plata dirigida por Fernando Padovan.
Otro accidente en Ruta: turistas de Santa Fe en Mendoza
Una familia oriunda de Santa Fe sufrió un accidente cuando circulaban en camioneta por el ingreso de Lavalle, donde chocaron contra el monumento en el ingreso a la comuna. El conductoraseguró que el GPS nunca le indicó el desvío. Además se quejó del mal estado de la Ruta 40.
El accidente ocurrió alrededor de las 6.30 de este miércoles cuando una familia integrada por el conductor, su esposa, su madre y dos chicos viajaban en una camioneta VW Amarok hacia el norte por la Ruta 40.
Debido a la poca iluminación, el pésimo estado de la calzada y las indicaciones del GPS, el conductor aseguró que nunca vio el desvío hacia la ruta 34, que lleva al ingreso a Lavalle, y se estrelló contra el monumento frente al cruce de los caminos.
En pocas palabras
- Niña de 10 años: Falleció en un choque vehicular en la Ruta 2 en La Plata.
- Segundo accidente: Una familia de Santa Fe volcó en su camioneta en la Ruta 40 en Mendoza.
- Causas preliminares: Mala iluminación, estado de la calzada y GPS habrían influido en el siniestro mendocino.