Accidente en la ruta: una nena de 10 años murió en un grave choque entre un auto y una camioneta

Fue justamente una de estas médicas la que constató la muerte de la menor en el lugar del accidente. En tanto, su madre y el fueron asistidos y trasladados al Hospital Alejandro Korn -de Melchor Romero- para recibir atención médica.

La escena fue preservada para la realización de pericias, con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho. La investigación quedó a cargo de la UFI Número 12 del Departamento Judicial La Plata dirigida por Fernando Padovan.

Otro accidente en Ruta: turistas de Santa Fe en Mendoza

Una familia oriunda de Santa Fe sufrió un accidente cuando circulaban en camioneta por el ingreso de Lavalle, donde chocaron contra el monumento en el ingreso a la comuna. El conductoraseguró que el GPS nunca le indicó el desvío. Además se quejó del mal estado de la Ruta 40.

El accidente ocurrió alrededor de las 6.30 de este miércoles cuando una familia integrada por el conductor, su esposa, su madre y dos chicos viajaban en una camioneta VW Amarok hacia el norte por la Ruta 40.

Debido a la poca iluminación, el pésimo estado de la calzada y las indicaciones del GPS, el conductor aseguró que nunca vio el desvío hacia la ruta 34, que lleva al ingreso a Lavalle, y se estrelló contra el monumento frente al cruce de los caminos.