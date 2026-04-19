Fue un referente de River, pero se le "cae la baba" por Leandro Paredes

Luego, sin contemplaciones, agregó: "Es un crack. Fue el primero que le cambió la cara a Boca".

Sin embargo, también le tiró piropos a Eduardo Coudet: "River levantó mucho porque el técnico le imprime moral, le imprime astucia, movimiento, velocidad. Eso es lo que me parece de River, pero no sé si con eso le va a alcanzar para ganar".

Carlos Manuel Morete Markov Carlos Manuel Morete Markov admira el mediocampo de Boca donde Leandro Paredes es protagonista.

En esa línea analizó el presente del conjunto de Núñez: "Llega derecho, llega con motivación. Eso no quiere decir que vaya a ganar el clásico. Todos los partidos son distintos; River ha ganado partidos ahí sin merecerlo y otros mereciéndolo. Pero es difícil. River es un equipo, no sé cómo explicarlo, es un equipo como cualquier otro, no es que marque una gran diferencia. No tiene con qué tampoco para marcar gran diferencia, eso es lo que pienso".

Leandro Paredes- Boca Juniors. Leandro Paredes será titular en el Superclásico.

Para el Puma: ¿gana Paredes o se impone el equipo de Quintero?

El autor de 265 goles marcó diferencias con Eduardo Coudet: "La ausencia más importante entre los dos equipos, a pesar de que no lo ponía de titular, es Quintero (por Juan Fernando). No me puedo explicar cómo un jugador que es de lo mejor de Argentina no juegue de titular, únicamente que tenga algún problema físico que uno no sabe. Esa es la ausencia que más se va a notar".

Luego se refirió a qué puede suceder si alguno de los dos equipos pierde el partido: "No pasa nada con perder el Superclásico, es una semana, después ya está. La vida sigue, es como un duelo: cuando a vos se te muere algo o se muere una persona, son 48 horas; a las 48 horas ya lo enterraron, ya es ceniza. La vida sigue, viejo. Esto es así, no pasa nada".

En cuanto a si alguno de los dos conjuntos tiene cierta inclinación a ser el favorito, expresó: "No sé si hay un favorito, este es un tema difícil, pero yo creo que Boca está mejor armado que River, pero eso no quiere decir que vaya a ganar Boca. Pueden pasar muchas cosas".

Para darle fuerza a su argumento hizo hincapié en la Champions League: "Solamente hay que mirar: el otro día jugó Bayern Munich - Real Madrid, 30 segundos, el arquero Neuer, que es un arquerazo, se mandó una macana, 30 segundos, y le hizo el gol el Madrid".

"No hay favoritismo acá. Nada más que uno puede pensar o decir lo que ve o cree, y después por ahí te sale todo al revés porque te cobran un penal, te expulsan un jugador. Los defensores hoy, con la historieta esa de juntos con el arquero, que te la doy, que dámela, que tocá, me tienen las bolas llenas. Así se mandan las macanas y eso autoriza al rival a convertir o a generarte peligro", concluyó el referente de River que también vistió la camiseta de Boca.