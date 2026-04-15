Efecto AC/DC: así quedó el Monumental a días del Superclásico

Por la fecha 13 de la Liga Profesional los de Núñez recibieron a Belgrano y el campo de juego no estaba al 100%, lo que despertó la preocupación de cara al enfrentamiento entre River y Boca.

Monumental - River - Belgrano El Monumental no estaba en óptimas condiciones en la fecha 13. Diario Olé.

En la goleada de los dirigidos por Chacho Coudet se observaron huecos en diferentes lugares del campo de juego, pero que según explicaron los especialistas se relacionan con un proceso de descompactación realizado con maquinaria específica con el objetivo de airear la superficie.

Monumental - River - Belgrano El Monumental se está recuperando de cara al Superclásico.

El proceso de recuperación del campo de juego para el Superclásico

River tenía planificado realizar un proceso de cambio de césped el próximo verano, pero decidieron adelantarlo aprovechando el parate por la fecha FIFA y los recitales de AC/DC y ahora el principal objetivo es recuperarlo de la mejor manera posible para que se luzca en el Superclásico.

Estadio Monumental Así luce el Estadio Monumental a días del Superclásico. Red social X de @heidiargenta

Esta noche el Millonario recibirá a Carabobo por la Copa Sudamericana, lo que también tendrá sus consecuencias. Es por eso que Coudet decidió que la última práctica no se realice en el emblemático estadio, sino que, por el contrario, se llevara adelante en el River Camp.

La agenda en el Monumental continuará bastante ocupada porque tiene, al menos, cuatro partidos por delante:

Liga Profesional - fecha 16 - sábado 25 de abril: Aldosivi.

Liga Profesional - fecha 9 (reprogramada por el paro, con fecha a definir): Atlético Tucumán.

Copa Sudamericana - fecha 5 - miércoles 20 de mayo: Bragantino.

Copa Sudamericana - fecha 6 - miércoles 27 de mayo: Blooming.

Luego resta saber en qué posición clasificará River en el Torneo Apertura de la Liga Profesional para saber si en octavos de final jugará de local o como visitante.