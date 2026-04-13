River vs. Boca: ¿cuándo se juega el Superclásico y dónde verlo?

River y Boca se preparan para cumplir con sus compromisos en la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente, y luego se enfentarán en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional en una nueva edición del Superclásico argentino.
El partido se disputará a partir de las 17 del domingo 19 de abril y solo contará con público local; a continuación conoce los últimos antecedentes y dónde verlo por TV.
El Superclásico por la Liga Profesional: dónde verlo
La Liga Profesional estipuló que el primer Superclásico del año correspondiente al Torneo Apertura se dispute en el Monumental mientras que en el Torneo Clausura se jugará en la Bombonera.
No obstante, antes del partido que se disputará en la cancha de Boca pueden volver a verse las caras si ambos equipos clasifican a los playoffs del torneo actual.
Los Millonarios y los Xeneizes durante el 2025 se enfrentaron en dos oportunidades:
27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2 (Franco Mastantuono, Sebastián Driussi) - 1 Boca (Miguel Merentiel).
9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2 (Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel) - 0 River.
El Superclásico se podrá ver a través de la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports.
Las estadísticas del Superclásico
River y Boca se enfrentaron en 265 oportunidades: el Xeneize ganó 93 partidos, el Millonario se impuso 88 veces y empataron en 84 ocasiones.
Por la liga local disputaron 217 encuentros, con 79 triunfos para los equipos dirigidos por Claudio Úbeda y 73 victorias para el conjunto que hoy conduce Eduardo Coudet.
En copas nacionales jugaron 15 partidos: los de Núñez ganaron cinco, los de la Ribera tres y empataron siete.
Los compromisos internacionales antes del Superclásico
Antes del Superclásico, River recibirá en el Monumental a Carabobo FC por la fecha 2 de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles 15 de abril a partir de las 21.30, con arbitraje del peruano Kevin Paolo Ortega Pimentel.
En el debut el Millonario empató 1 a 1 con el Blooming, en Bolivia.
Por su lado, Boca jugará de local en la Bombonera contra Barcelona SC de Ecuador en el partido correspondiente a la fecha 2 de la Copa Libertadores, el martes 14 de abril desde las 21, con arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez.
El Xeneize venció a domicilio a la Universidad Católica por 2 a 1 en su debut en el torneo internacional más importante del continente.
Ambos entrenadores presentarán equipos alternativos en los certámenes internacionales, mientras que guardarán a algunas de sus figuras para el partido del domingo en una nueva edición del Superclásico argentino.