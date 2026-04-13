River vs. Boca: ¿cuándo se juega el Superclásico y dónde verlo?

No obstante, antes del partido que se disputará en la cancha de Boca pueden volver a verse las caras si ambos equipos clasifican a los playoffs del torneo actual.

Los Millonarios y los Xeneizes durante el 2025 se enfrentaron en dos oportunidades:

27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2 (Franco Mastantuono, Sebastián Driussi) - 1 Boca (Miguel Merentiel).

9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2 (Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel) - 0 River.

El Superclásico se podrá ver a través de la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports.

Franco Mastantuono En el último Superclásico en el Monumental ganó River 2 a 1 con el histórico gol de Franco Mastantuono.

Las estadísticas del Superclásico

River y Boca se enfrentaron en 265 oportunidades: el Xeneize ganó 93 partidos, el Millonario se impuso 88 veces y empataron en 84 ocasiones.

Por la liga local disputaron 217 encuentros, con 79 triunfos para los equipos dirigidos por Claudio Úbeda y 73 victorias para el conjunto que hoy conduce Eduardo Coudet.

En copas nacionales jugaron 15 partidos: los de Núñez ganaron cinco, los de la Ribera tres y empataron siete.

zeballos-merentiel-boca En el Superclásico jugado en la Bombonera en 2025 Boca ganó 2 a 0 con goles de Zeballos y Merentiel.

Los compromisos internacionales antes del Superclásico

Antes del Superclásico, River recibirá en el Monumental a Carabobo FC por la fecha 2 de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles 15 de abril a partir de las 21.30, con arbitraje del peruano Kevin Paolo Ortega Pimentel.

En el debut el Millonario empató 1 a 1 con el Blooming, en Bolivia.

Por su lado, Boca jugará de local en la Bombonera contra Barcelona SC de Ecuador en el partido correspondiente a la fecha 2 de la Copa Libertadores, el martes 14 de abril desde las 21, con arbitraje del colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez.

El Xeneize venció a domicilio a la Universidad Católica por 2 a 1 en su debut en el torneo internacional más importante del continente.

Ambos entrenadores presentarán equipos alternativos en los certámenes internacionales, mientras que guardarán a algunas de sus figuras para el partido del domingo en una nueva edición del Superclásico argentino.