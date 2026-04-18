Atlético de Madrid se quedó sin nada: cayó por penales ante Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

Luego el Colchonero reaccionó y a los 18 minutos llegó a la igualdad gracias a un gol de Ademola Lookman.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2041966545971085473&partner=&hide_thread=false PFFFF, GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ



QUÉ FENÓMENO, POR FAVOR. pic.twitter.com/DsB4jaueUX — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026

Pero sobre el final del primer tiempo, Juan Musso cometió un penal que fue cambiado por gol por Mikel Oyarzabal.

En el segundo tiempo, el equipo madrileño no podía ser claro frente al arco rival hasta que a los 37 minutos de juego, cuando Julián Álvarez sacó un remate tremendo desde el borde del área para empatar el partido nuevamente y desatar la locura de los hinchas en las tribunas.

Julián Álvarez erró un penal y Atlético de Madrid cayó ante Real Sociedad

Luego del alargue ambos equipos se fueron a los penales. Alexander Sorloth erró el primer penal y complicó al Atlético. Como si fuera poco, Julián Álvarez también malogró su remate y, a pesar de que Musso atajó un penal, no pudo revertir la serie.

El equipo del Cholo Simeone, que venía de eliminar a Barcelona en la Champions League, no pudo con Real Sociedad.