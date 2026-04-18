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Atlético de Madrid se quedó sin nada: cayó por penales ante Real Sociedad en la final de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid que dirige el Cholo Simeone cayó por penales ante Real Sociedad por la final de la Copa del Rey. Julián Álvarez erró un tiro desde los doce pasos

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Julián Álvarez marcó un golazo ante Real Sociedad. Sin embargo, erró un penal.

Julián Álvarez marcó un golazo ante Real Sociedad. Sin embargo, erró un penal.

El Atlético de Madrid no pudo. El equipo colchonero que dirige Diego Simeone cayó 4 a 2 por penales ante Real Sociedad-tras empatar 2 a 2 cuando terminó el alargue- por la final de la Copa del Rey, que se jugó en el estadio La Cartuja de Sevilla El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez erró un tiro desde los doce pasos.

El equipo del Cholo Simeone empató en los 90 minutos reglamentarios y en el alargue, pero cayó en la tanda tras el remate errado de Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

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Real Sociedad sali&oacute; campe&oacute;n de la Copa del Rey.

Real Sociedad salió campeón de la Copa del Rey.

En el arranque del encuentro, la Real Sociedad sorprendió al equipo del Cholo: a los 20 segundos de juego Ander Barrenetxea abrió el marcador con un cabezazo que venció al argentino Juan Musso.

Luego el Colchonero reaccionó y a los 18 minutos llegó a la igualdad gracias a un gol de Ademola Lookman.

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Pero sobre el final del primer tiempo, Juan Musso cometió un penal que fue cambiado por gol por Mikel Oyarzabal.

En el segundo tiempo, el equipo madrileño no podía ser claro frente al arco rival hasta que a los 37 minutos de juego, cuando Julián Álvarez sacó un remate tremendo desde el borde del área para empatar el partido nuevamente y desatar la locura de los hinchas en las tribunas.

Julián Álvarez erró un penal y Atlético de Madrid cayó ante Real Sociedad

Luego del alargue ambos equipos se fueron a los penales. Alexander Sorloth erró el primer penal y complicó al Atlético. Como si fuera poco, Julián Álvarez también malogró su remate y, a pesar de que Musso atajó un penal, no pudo revertir la serie.

El equipo del Cholo Simeone, que venía de eliminar a Barcelona en la Champions League, no pudo con Real Sociedad.

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