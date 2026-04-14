La Champions League definió a dos de sus semifinalistas: Atlético Madrid y PSG

Atlético de Madrid El Colchonero pasó a semifinales de la Champions League aunque cayó contra el Barcelona.

Atlético Madrid vs. Barcelona: un clásico español en Champions League

A pesar que la ventaja del Atlético Madrid constaba de dos goles (en el Spotify Camp Nou se impuso con tantos de Julián Álvarez y Alexander Sorloth) las primeras instancias del partido dejó en claro que la serie estaba absolutamente abierta. Fue así que, tras un grosero error defensivo, Lamine Yamal abrió el marcador a los cuatro minutos.

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Por comentarios sobre el gol de Lamine Yamal ante Atlético Madrid en la #ChampionsLeague pic.twitter.com/vKX4Doh9Ye — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 14, 2026

Luego, a los 24, Ferran Torres empató la serie con una firme definición y ante la pasividad de la defensa de los dirigidos por Diego Simeone. De esta manera la serie quedó empatada 2 a 2.

Embed GOLAZO DE FERRÁN TORRES Y EL BARCELONA EMPATA LA SERIE EN MADRID.



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Las emociones no cesaron en la primera etapa porque a los 31 apareció Ademola Lookman para descontar en el mejor momento del Barcelona; esto cambió las ecuaciones ya que con este resultado quien se quedaba con el boleto a las semifinales era el Atlético de Madrid.

Embed El PASE de GRIEZMANN, asistencia de LLORENTE y GOL de ADEMOLA LOOKMAN para el 3-2 en el global de ATLÉTICO DE MADRID al Barcelona en 4tos de Champions.pic.twitter.com/eQIabPnkgm — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 14, 2026

En la segunda etapa el Atlético Madrid buscó replegarse en el campo de juego para aprovechar la pequeña ventaja con la que contaba y en el minuto 79 el Barcelona recibió una tarjeta roja luego que Erik García empujara desde atrás a Alexander Sorloth.

Con la clasificación en su bolsillo, tras el resultado global por 3 a 2, el Atlético de Madrid jugará las semifinales contra el ganador de Arsenal vs. Sporting Lisboa.

Liverpool vs. PSG PSG, actual campeón de la Champions, pasó a semifinales.

El PSG logró el pase a las semifinales de la Champions League

Liverpool tenía un panorama complicado frente al PSG: dar vuelta la serie tras caer en Francia por 2 a 0. Claro que se trata del mismo resultado que tenía que revertir el Barcelona, pero el planteo de Luis Enrique suelen ser muy diferentes a los que realiza Diego Simeone.

En la primera etapa no se sacaron ventajas, pero en el complemento apareció Ousmane Dembélé para ampliar las diferencias y convertir el tercero del resultado global con un golazo. En el tiempo extra fue nuevamente el crack francés quien convirtió coronando un global de 4 a 0 a favor del PSG.

Embed - PSG ELIMINÓ al LIVERPOOL con GOLAZO de DEMBELE y avanzó a semifinales de Champions League

De esta manera el PSG ganó tanto en el Parque De Los Príncipes como en Anfield con un resultado global de 4 a 0, en semifinales enfrentará al vencedor de Bayern Múnich vs. Real Madrid.