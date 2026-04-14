La Champions League definió a dos de sus semifinalistas: Atlético Madrid y PSG

Durante el martes se desarrolló la primera jornada de los partidos de vuelta de la Champions League con dos partidos muy interesantes: Atlético Madrid vs. Barcelona y Liverpool vs. PSG. En la ida los equipos visitantes lograron imponerse por 2 a 0, por lo que el panorama indicaba encuentros de gran calibre.
Elegir uno de los dos partidos para ver era complicado, pero fue el Colchonero con el Barsa quienes se llevaron gran parte de las miradas ya que en apenas 31 minutos ya habían marcado tres goles para darnos una definición para el infarto.
Finalmente, el Atlético de Madrid cayó 2 a 1, pero gracias a la ventaja lograda en Barcelona se quedó con la clasificación (resultado global de 3 a 2); por su lado, el Liverpool perdió 2 a 0 y el PSG pasó a semifinales con un resultado global muy amplio: 4 a 0.
Atlético Madrid vs. Barcelona: un clásico español en Champions League
A pesar que la ventaja del Atlético Madrid constaba de dos goles (en el Spotify Camp Nou se impuso con tantos de Julián Álvarez y Alexander Sorloth) las primeras instancias del partido dejó en claro que la serie estaba absolutamente abierta. Fue así que, tras un grosero error defensivo, Lamine Yamal abrió el marcador a los cuatro minutos.
Las emociones no cesaron en la primera etapa porque a los 31 apareció Ademola Lookman para descontar en el mejor momento del Barcelona; esto cambió las ecuaciones ya que con este resultado quien se quedaba con el boleto a las semifinales era el Atlético de Madrid.
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El PASE de GRIEZMANN, asistencia de LLORENTE y GOL de ADEMOLA LOOKMAN para el 3-2 en el global de ATLÉTICO DE MADRID al Barcelona en 4tos de Champions.pic.twitter.com/eQIabPnkgm
En la segunda etapa el Atlético Madrid buscó replegarse en el campo de juego para aprovechar la pequeña ventaja con la que contaba y en el minuto 79 el Barcelona recibió una tarjeta roja luego que Erik García empujara desde atrás a Alexander Sorloth.
Con la clasificación en su bolsillo, tras el resultado global por 3 a 2, el Atlético de Madrid jugará las semifinales contra el ganador de Arsenal vs. Sporting Lisboa.
El PSG logró el pase a las semifinales de la Champions League
Liverpool tenía un panorama complicado frente al PSG: dar vuelta la serie tras caer en Francia por 2 a 0. Claro que se trata del mismo resultado que tenía que revertir el Barcelona, pero el planteo de Luis Enrique suelen ser muy diferentes a los que realiza Diego Simeone.
En la primera etapa no se sacaron ventajas, pero en el complemento apareció Ousmane Dembélé para ampliar las diferencias y convertir el tercero del resultado global con un golazo. En el tiempo extra fue nuevamente el crack francés quien convirtió coronando un global de 4 a 0 a favor del PSG.
Embed - PSG ELIMINÓ al LIVERPOOL con GOLAZO de DEMBELE y avanzó a semifinales de Champions League
De esta manera el PSG ganó tanto en el Parque De Los Príncipes como en Anfield con un resultado global de 4 a 0, en semifinales enfrentará al vencedor de Bayern Múnich vs. Real Madrid.