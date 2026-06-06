El último pogo del Indio Solari: la despedida en el Obelisco y el pedido de paz de su familia

La convocatoria se sumó a las llamadas "misas ricoteras" realizadas el viernes, como la que sucedió en la plaza Independencia de la Ciudad de Mendoza, apenas se conoció la noticia de la muerte del músico a los 77 años.

Dónde será el velorio del Indio Solari

La familia confirmó que el velorio público del Indio Solari se realizará este domingo 7 de junio desde las 11 en el Polideportivo José María Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda. La ceremonia será abierta a los fanáticos y se extenderá "hasta que haga falta", según expresó el entorno del artista en un comunicado.

En ese mensaje, los familiares pidieron que la despedida transcurra con respeto y sin incidentes, y convocaron a los seguidores a honrar la memoria del cantante compartiendo canciones y acompañándose mutuamente.

La expectativa es enorme. Por eso, el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso un operativo especial con unos 1.500 efectivos, controles de tránsito y postas sanitarias en las inmediaciones del predio. Según informaron las autoridades, el ingreso peatonal estará habilitado por avenida Mitre y San Lorenzo hacia Darwin.

Liberan peajes para facilitar la llegada de los fanáticos ricoteros

Ante la masiva concurrencia prevista, se anunció que durante el domingo estarán liberados los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata en ambos sentidos para facilitar el traslado de quienes viajen al velorio.

Despedida Indio Solari Plaza de Mayo Kaloian Santos Cabrera Kaloian Santos Cabrera

La medida alcanzará a miles de personas que llegarán no solo desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires sino también de otras provincias, como Mendoza, para darle el último adiós a uno de los músicos más influyentes de la historia del rock argentino.

Qué se sabe sobre la muerte del Indio Solari

El resultado preliminar de la autopsia confirmó que Solari murió como consecuencia de un ACV hemorrágico. El informe descartó un ahogamiento y determinó que el episodio ocurrió mientras se encontraba en la pileta climatizada de su vivienda de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó.

El cantante tenía 77 años y desde 2016 había hecho público que padecía Parkinson. Alejado de los escenarios desde 2017, se había convertido en una figura cada vez más reservada, aunque seguía manteniendo un vínculo permanente con sus seguidores a través de mensajes, grabaciones y apariciones esporádicas.

El Indio Solari, un fenómeno que trascendió a la música

Nacido en Paraná pero criado en La Plata, el Indio Solari fue la voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes y convocantes de la historia argentina. Tras la separación del grupo en 2001, continuó su carrera al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

indio solari despedida plaza independencia Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La dimensión de la despedida volvió a mostrar el fenómeno cultural que representó durante más de cuatro décadas. Desde las plazas hasta el Obelisco, pasando por las redes sociales y los homenajes espontáneos en todo el país, miles de personas encontraron una forma de agradecerle al artista que puso banda sonora a varias generaciones de argentinos.

Homenaje masivo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La despedida del Indio Solari también tiene su capítulo sobre un escenario. En medio del impacto que provocó su muerte, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron mantener el recital que tenían programado para este sábado en Comodoro Rivadavia y transformarlo en el primer homenaje musical masivo al histórico cantante.

El show se realizará desde las 21 en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, en Chubut, y además será transmitido en vivo y de manera gratuita para todo el país a través del canal oficial de YouTube de Los Fundamentalistas.

"Decidimos mantener el concierto y transmitirlo en vivo para todos. No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador", señalaron los músicos en un mensaje que concluyó con una frase que resume el sentimiento de miles de seguidores: "Te amamos, Indio".