Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli largarán 4° y 7° el GP de Hungría de Motociclismo

Valentín Perrone y Marco Morelli largan dentro del top 10 en Hungría

Este domingo se corre la competencia principal desde las 06 -hora argentina- y se puede ver desde el canal de cable ESPN y la plataforma Disney +.

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El Gran Premio de Hungría es la octava fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo y participan la categoría mayor, MotoGP, Moto2, y Moto3, donde están los argentinos.

Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) y Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) han tenido una buena actuación en esta temporada de la categoría Moto3, la telonera del MotoGP. Marco Morelli marcha 4° en el Campeonato, con 68 puntos, mientras que un puesto más abajo (5°) está su compatriota el Coyote Perrone, con una sumatoria de 60 unidades.

Quien lidera las posiciones es el español Máximo Quiles, coequiper de Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team, con 145 unidades. Luego se ubican Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), con 95; y el indonesio Veda Pratama (Honda Team Asia), 71 puntos.