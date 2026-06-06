Mejorando la performance lograda en la fecha anterior en Italia, los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli, lograron en la categoría Moto3 el 4° y 7° puesto en la segunda tanda de Clasificación (Q2) del Gran Premio de Hungría.
Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli largarán 4° y 7° el GP de Hungría de Motociclismo
Por la 8ª fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo, en Moto3 los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli entraron en el top 10 de la Q2 en Hungría
Quien dominó la Clasificación y obtuvo la su segunda pole position en la divisional más chica del Campeonato Mundial de Motociclismo fue el español David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), con un registro de 1 minuto 45 segundos 686 milésimas (1' 45'' 686/1000) para el circuito de Balaton Park, con una extensión de 4,075 metros. Por su parte, Perrone cronometró 1' 46'' 371/1000; y Morelli 1' 46'' 541''.
Valentín Perrone y Marco Morelli largan dentro del top 10 en Hungría
Este domingo se corre la competencia principal desde las 06 -hora argentina- y se puede ver desde el canal de cable ESPN y la plataforma Disney +.
El Gran Premio de Hungría es la octava fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo y participan la categoría mayor, MotoGP, Moto2, y Moto3, donde están los argentinos.
Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) y Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) han tenido una buena actuación en esta temporada de la categoría Moto3, la telonera del MotoGP. Marco Morelli marcha 4° en el Campeonato, con 68 puntos, mientras que un puesto más abajo (5°) está su compatriota el Coyote Perrone, con una sumatoria de 60 unidades.
Quien lidera las posiciones es el español Máximo Quiles, coequiper de Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team, con 145 unidades. Luego se ubican Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), con 95; y el indonesio Veda Pratama (Honda Team Asia), 71 puntos.