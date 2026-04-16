Keanu Reeves es sensación con la comedia negra éxito del 2026

El coguionista y director Hill aporta una perspectiva única al viaje de Reef, un viaje a través del pasado que, a la vez que salvaje, espiritualmente purificador, nostálgico y revelador, le permite afrontar su pasado como única forma de salvar su futuro.

Apple TV: de qué trata la película Outcome (Resultado)

La película Outcome sigue a Reef Hawk, una superestrella de cine que ha vivido alejado de los focos durante cinco años tras un pasado marcado por la adicción y la autodestrucción.

resultado1

Cuando un misterioso chantajista amenaza con publicar un video comprometedor, Reef entra en pánico: ni siquiera sabe qué contiene, pero teme que destruya para siempre la imagen pública que tiene de él.

A partir de ahí, comienza un viaje a través de sus errores, con viejas amistades, relaciones pasadas y personas heridas en el pasado. La película intenta construir un camino de autocrítica emocional, pero lo hace sin llegar a profundizar realmente en el tema.

Y esto acaba desaprovechando gran parte de su potencial.

Apple TV: reparto de la película Outcome (Resultado)

Keanu Reeves

Hill

Cameron Diaz

Matt Bomer

Susan Lucci

Laverne Cox

David Spade

Martin Scorsese

Atsuko Okatsuka

Roy Wood, Jr.

Welker White

Tráiler de la película Outcome (Resultado)