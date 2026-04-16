Keanu Reeves volvió a la escenca con la gran comedia negra que acaba de estrenarse y ya se convirtió en una de la más elegida por los miles de seguidores, se trata de Outcome (Resultado) y se puede ver en Apple TV.
Keanu Reeves es sensación con la comedia negra éxito del 2026
Keanu Reeves volvió a la escenca con la gran comedia negra que acaba de estrenarse y ya se convirtió en una de la más elegida por los miles de seguidores
Outcome es una comedia negra que se centra en Reef Hawk (Keanu Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios internos tras ser extorsionado con un misterioso vídeo que amenaza con destrozar su imagen y acabar con su carrera.
Con el apoyo de sus amigos de toda la vida, Kyle (Diaz) y Xander (Bomer), y su abogado de crisis, Ira (Hill), Reef emprende un viaje de autodescubrimiento para enmendar sus errores con cualquiera a quien haya podido perjudicar, con la esperanza de identificar al chantajista.
El coguionista y director Hill aporta una perspectiva única al viaje de Reef, un viaje a través del pasado que, a la vez que salvaje, espiritualmente purificador, nostálgico y revelador, le permite afrontar su pasado como única forma de salvar su futuro.
Apple TV: de qué trata la película Outcome (Resultado)
La película Outcome sigue a Reef Hawk, una superestrella de cine que ha vivido alejado de los focos durante cinco años tras un pasado marcado por la adicción y la autodestrucción.
Cuando un misterioso chantajista amenaza con publicar un video comprometedor, Reef entra en pánico: ni siquiera sabe qué contiene, pero teme que destruya para siempre la imagen pública que tiene de él.
A partir de ahí, comienza un viaje a través de sus errores, con viejas amistades, relaciones pasadas y personas heridas en el pasado. La película intenta construir un camino de autocrítica emocional, pero lo hace sin llegar a profundizar realmente en el tema.
Y esto acaba desaprovechando gran parte de su potencial.
Apple TV: reparto de la película Outcome (Resultado)
- Keanu Reeves
- Hill
- Cameron Diaz
- Matt Bomer
- Susan Lucci
- Laverne Cox
- David Spade
- Martin Scorsese
- Atsuko Okatsuka
- Roy Wood, Jr.
- Welker White