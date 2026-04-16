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Keanu Reeves es sensación con la comedia negra éxito del 2026

Keanu Reeves volvió a la escenca con la gran comedia negra que acaba de estrenarse y ya se convirtió en una de la más elegida por los miles de seguidores

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Keanu Reeves es sensación con la comedia negra éxito recién estrenada.

Keanu Reeves es sensación con la comedia negra éxito recién estrenada.

Keanu Reeves volvió a la escenca con la gran comedia negra que acaba de estrenarse y ya se convirtió en una de la más elegida por los miles de seguidores, se trata de Outcome (Resultado) y se puede ver en Apple TV.

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Outcome es una comedia negra que se centra en Reef Hawk (Keanu Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios internos tras ser extorsionado con un misterioso vídeo que amenaza con destrozar su imagen y acabar con su carrera.

Con el apoyo de sus amigos de toda la vida, Kyle (Diaz) y Xander (Bomer), y su abogado de crisis, Ira (Hill), Reef emprende un viaje de autodescubrimiento para enmendar sus errores con cualquiera a quien haya podido perjudicar, con la esperanza de identificar al chantajista.

El coguionista y director Hill aporta una perspectiva única al viaje de Reef, un viaje a través del pasado que, a la vez que salvaje, espiritualmente purificador, nostálgico y revelador, le permite afrontar su pasado como única forma de salvar su futuro.

Apple TV: de qué trata la película Outcome (Resultado)

La película Outcome sigue a Reef Hawk, una superestrella de cine que ha vivido alejado de los focos durante cinco años tras un pasado marcado por la adicción y la autodestrucción.

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Cuando un misterioso chantajista amenaza con publicar un video comprometedor, Reef entra en pánico: ni siquiera sabe qué contiene, pero teme que destruya para siempre la imagen pública que tiene de él.

A partir de ahí, comienza un viaje a través de sus errores, con viejas amistades, relaciones pasadas y personas heridas en el pasado. La película intenta construir un camino de autocrítica emocional, pero lo hace sin llegar a profundizar realmente en el tema.

Y esto acaba desaprovechando gran parte de su potencial.

Apple TV: reparto de la película Outcome (Resultado)

  • Keanu Reeves
  • Hill
  • Cameron Diaz
  • Matt Bomer
  • Susan Lucci
  • Laverne Cox
  • David Spade
  • Martin Scorsese
  • Atsuko Okatsuka
  • Roy Wood, Jr.
  • Welker White

Tráiler de la película Outcome (Resultado)

Embed - Outcome — Official Trailer | Apple TV

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