Keanu Reeves y Ana de Armas se junta para darle continuidad a una de las mejores sagas de la historia del cine, se trata de Ballerina y Apple TV la tiene en su catálogo como uno de sus grandes y recientes estrenos.
Keanu Reeves y Ana de Armas son la dupla explosiva con la película de acción recién estrenada
Ballerina, este spin-off del universo de la saga protagonizada por Keanu Reeves, John Wick, que tan buena acogida tuvo. Ana de Armas se embute en la piel de esta asesina perteneciente a la Roma Ruska que ya conocemos.
La historia de esta cinta no es nada del otro mundo y parte de la misma premisa que lo hizo la primera entrega de John Wick: La venganza.
Nuestra protagonista vio como unos hombres con una extraña marca asesinaron a su padre y años después, cuando ya es toda una experta en la lucha cuerpo a cuerpo y las armas de fuego se lanza a buscar la verdad.
Eve Macarro es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick.
En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre.
En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado.
Apple TV: de qué trata la película Ballerina
Tras el asesinato de su padre cuando era niña, Eve Maccaro (Ana de Armas) fue acogida por la directora (Anjelica Huston) como miembro de la Ruska Roma y entrenada para convertirse en asesina a sueldo.
Pero su búsqueda de respuestas sobre el asesinato de su padre la coloca, sin quererlo, en medio de un conflicto aún mayor.
Apple TV: elenco de la película Ballerina
- Ana de Armas
- Anjelica Huston
- Gabriel Byrne
- Lance Reddick
- Norman Reedus
- Ian McShane
- Keanu Reeves