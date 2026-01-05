Keanu Reeves y Ana de Armas son la dupla explosiva con la película de acción recién estrenada

Nuestra protagonista vio como unos hombres con una extraña marca asesinaron a su padre y años después, cuando ya es toda una experta en la lucha cuerpo a cuerpo y las armas de fuego se lanza a buscar la verdad.

Eve Macarro es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick.

En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre.

En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado.

Apple TV: de qué trata la película Ballerina

Tras el asesinato de su padre cuando era niña, Eve Maccaro (Ana de Armas) fue acogida por la directora (Anjelica Huston) como miembro de la Ruska Roma y entrenada para convertirse en asesina a sueldo.

ballerina Spin- off. Keanu Reeves y Ana de Armas brillan en Ballerina.

Pero su búsqueda de respuestas sobre el asesinato de su padre la coloca, sin quererlo, en medio de un conflicto aún mayor.

Apple TV: elenco de la película Ballerina

Ana de Armas

Anjelica Huston

Gabriel Byrne

Lance Reddick

Norman Reedus

Ian McShane

Keanu Reeves

Tráiler de la película Ballerina