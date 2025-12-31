Alec Baldwin estrenó el western maldito donde mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins

Situada en 1882, la historia es sobria en su planteamiento: Harland Rust (Alec Baldwin), forajido buscado por Wyoming, rescata de la cárcel a su nieto, condenado a la horca por un disparo accidental.

A partir de esa premisa clásica -vuelo, persecución y posible redención-Souza construye un relato que se mueve con pulso ceremonioso, priorizando la atmósfera sobre los fuegos artificiales.

El tono es crepuscular; el western que propone es áspero, contenido y meditativo, más cercano al cine de duelo que al espectáculo de acción sin pausa.

Apple TV: de qué trata la película Dos forajidos (Rust)

Harland Rust (Alec Baldwin) tiene la mala reputación de fuera de la ley despiadada, con precio por su cabeza. Cuando se entera de que su nieto de trece años ha sido condenado a la horca por un supuesto asesinato, decide viajar a Kansas.

rust1 Buen western. Más allá de la tragedia que precedió a la película, Alec Baldwin se luce en Dos forajidos.

Después de un violento enfrentamiento, Rust consigue sacarlo de la prisión y huir hacia la frontera. Rust y su nieto tendrán que unir sus fuerzas para escapar del legendario mariscal Wood Helm y de un infame cazarrecompensas.

Apple TV: reparto de la película Dos forajidos (Rust)

Alec Baldwin

Travis Fimmel

Frances Fisher

Rhys Coiro

Xander Berkeley

Tráiler de la película Dos forajidos (Rust)