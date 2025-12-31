Alec Baldwin estrenó el western maldito donde mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins

Alec Baldwin estrenó la trágica película donde mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Se trata del western Dos forajidos (Rust) y es uno de los grandes estrenos de Apple TV.
La película, con Alec Baldwin, llega precedida por una tragedia que trasciende la pantalla: el actor mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins
El regreso a la exhibición de Dos forajidos (Rust) llega cargado de inevitables preguntas extracinematográficas. El accidente de octubre de 2021, cuando la directora de fotografía Halyna Hutchins falleció en el set, marcó para siempre la historia del film y la carrera pública de Alec Baldwin.
Pero más allá del suceso -y del interminable debate judicial y mediático que lo acompañó- la película que dirige Joel Souza merece ser valorada también por sus propios méritos: como narración, como estética y como ejercicio de género.
Situada en 1882, la historia es sobria en su planteamiento: Harland Rust (Alec Baldwin), forajido buscado por Wyoming, rescata de la cárcel a su nieto, condenado a la horca por un disparo accidental.
A partir de esa premisa clásica -vuelo, persecución y posible redención-Souza construye un relato que se mueve con pulso ceremonioso, priorizando la atmósfera sobre los fuegos artificiales.
El tono es crepuscular; el western que propone es áspero, contenido y meditativo, más cercano al cine de duelo que al espectáculo de acción sin pausa.
Apple TV: de qué trata la película Dos forajidos (Rust)
Harland Rust (Alec Baldwin) tiene la mala reputación de fuera de la ley despiadada, con precio por su cabeza. Cuando se entera de que su nieto de trece años ha sido condenado a la horca por un supuesto asesinato, decide viajar a Kansas.
Después de un violento enfrentamiento, Rust consigue sacarlo de la prisión y huir hacia la frontera. Rust y su nieto tendrán que unir sus fuerzas para escapar del legendario mariscal Wood Helm y de un infame cazarrecompensas.
Apple TV: reparto de la película Dos forajidos (Rust)
- Alec Baldwin
- Travis Fimmel
- Frances Fisher
- Rhys Coiro
- Xander Berkeley