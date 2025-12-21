Pedro Pascal es un éxito con el mejor western de todos los tiempos

eddi1 Elencazo. La película Eddington tiene un gran reparto compuesto por Joaquin Phoenix y Pedro Pascal.

Joe no es fan de las mascarillas y se niega a usarlas (alegando que no puede respirar si las usa), pero ese no es el único de sus problemas.

Él tiene un enemigo mortal, Ted García (Pedro Pascal), quien es el alcalde del pueblo y solía salir con la esposa de Joe antes de que ellos se casaran.

Las cosas se empiezan a complicar más para el Sheriff después de que comienza a circular la noticia de la muerte de George Floyd, lo que lleva a los jóvenes del pueblo a manifestarse en contra de la policía y a acusar a Joe de actuar con violencia.

Desesperado, Joe decide lanzarse como candidato para ser alcalde, empezando una batalla contra Ted que termina en desastre, muerte y caos.

Apple TV: reparto de la película Eddington

Joaquin Phoenix

Pedro Pascal

Emma Stone

Austin Butler

Luke Grimes

Tráiler de la película Eddington