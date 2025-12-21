Pedro Pascal es un éxito con el mejor western de todos los tiempos

Pedro Pascal se luce con su última gran producción, recién estrenada, uno de los mejores westerns de los últimos tiempos, estamos hablando de Eddington y Apple TV lo tiene en su catálogo de series y películas.
Eddington es una especie de western que nos lleva al salvaje Oeste, pero es una versión del salvaje Oeste que se desarrolla en un pequeño pueblo de Estados Unidos en plena pandemia de Covid en 2020, donde no hay exactamente forajidos, persecuciones a caballo o vaqueros clásicos, sino un Sheriff que está en contra de las mismas normas que debe imponer, y que causa una serie de problemas que van escalando.
Apple TV: de que trata la película Eddington
Eddington se desarrolla en 2020 y sigue a Joaquin Phoenix como el Sheriff Joe Cross, quien vive con una esposa muy peculiar (Emma Stone) y con una suegra (Deidre O’Connell) fanática de las teorías de conspiración, en medio de una pandemia que ha cerrado negocios y que ha obligado a las personas a usar mascarillas y a ser extremadamente cuidadosas.
Joe no es fan de las mascarillas y se niega a usarlas (alegando que no puede respirar si las usa), pero ese no es el único de sus problemas.
Él tiene un enemigo mortal, Ted García (Pedro Pascal), quien es el alcalde del pueblo y solía salir con la esposa de Joe antes de que ellos se casaran.
Las cosas se empiezan a complicar más para el Sheriff después de que comienza a circular la noticia de la muerte de George Floyd, lo que lleva a los jóvenes del pueblo a manifestarse en contra de la policía y a acusar a Joe de actuar con violencia.
Desesperado, Joe decide lanzarse como candidato para ser alcalde, empezando una batalla contra Ted que termina en desastre, muerte y caos.
Apple TV: reparto de la película Eddington
- Joaquin Phoenix
- Pedro Pascal
- Emma Stone
- Austin Butler
- Luke Grimes